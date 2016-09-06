موانع صادرات دارو/ ماجرای ارزان بودن داروی ایرانی در افغانستان

دکتر سید حسام الدین شریف نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در سال های گذشته، صادرات دارو با ارتباطات سیاسی امکان پذیر بود اما امروزه، کشورها برای خرید دارو، سختگیری های زیادی دارند.

وی با بیان این مطلب که کیفیت داروی تولید داخل خوب است، گفت: کیفیت به تنهایی برای صادرات دارو کافی نیست. بلکه مشکلی که صنایع دارویی کشورمان برای صادرات دارند، ثبت روند تولید دارو در کشورهای مقصد است.

شریف نیا ادامه داد: به عنوان مثال، اگر می خواهیم در بازار عراق حضور داشته باشیم، وزارت بهداشت این کشور می بایست از روند تولید دارو در شرکت های متقاضی صادرات بازرسی داشته باشد و اسناد تولید دارو را ببیند.

وی بر ضرورت فعالیت های تبلیغاتی و مارکتینگ در حوزه صادرات دارو تاکید کرد و افزود: متاسفانه در برندسازی چندان موفق عمل نکرده ایم. در حالی که موفقیت کشور ترکیه در صادرات دارو، برگرفته از تبلیغاتی است که انجام می دهد.

عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت و اقتصاد داروی ایران، راه و روش های تبلیغات برخی شرکت های دارویی کشور در زمینه صادرات دارو را نادرست خواند و گفت: چند شرکت دارویی ایران در افغانستان، برای اینکه بتوانند محصولات خود را بفروشند، با یکدیگر رقابت کردند و تخفیف کالایی انجام دادند، بطوریکه قیمت داروهای آن شرکت ها در افغانستان ارزان تر از مشهد شد و همین مسئله برای آنها ابهام ایجاد کرد که شاید داروهای صادراتی ایران مشکل دار است، در حالی که روش تبلیغات نادرست بود.

شریف نیا با عنوان این مطلب که شرکت های داروسازی در دنیا ۱۵ درصد درآمد خود را صرف توسعه و تحقیقات می کنند، ادامه داد: همین شرکت ها، ۲۰ درصد درآمد خود را برای بازاریابی و تبلیغات هزینه می کنند. در حالی که چنین سیاستی در بین شرکت های دارویی کشور ما وجود ندارد.

وی همچنین به نحوه قیمت گذاری دارو در کشور و تاثیر آن بر صادرات اشاره کرد و افزود: متاسفانه یکی از مشکلات فعلی صنعت داروسازی کشورمان، نحوه قیمت گذاری دارو است.

شریف نیا با تاکید بر اینکه ایران در منطقه به عنوان یک کشور دارای ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی شناخته می شود، گفت: ما باید از همین اهرم برای صادرات دارو به کشورهای منطقه استفاده کنیم.

عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت و اقتصاد داروی ایران، همچنین به نبود تیم های صادراتی قوی برای فروش داروی تولید داخل در خارج از مرزها اشاره کرد و افزود: متاسفانه شرکت های دارویی ما، چنین تیم هایی را ندارند.