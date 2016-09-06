تقاطع های قدس و خلیج فارس در قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین غیاثوند ظهر سه شنبه در جریان بازدید از روند ساخت تقاطع غیرهمسطح قدس، خلیج فارس اظهارداشت: این پروژه یکی از مهمترین تقاطع‌های مهم شرق قزوین است که متصل کننده رینگ ارتباطی یک به دو بوده و ارزش ترافیکی بالایی داشته و ضمن اتمام در افزایش سرعت، کاهش ترافیک و بهینه سازی مصرف سوخت تأثیرگذار است.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر قزوین از بهره برداری پل قدس در هفته جاری خبرداد و گفت: تأمین روشنایی و آسفالت نهایی مجموعه به همراه پارکینگ با گنجایش پارک ۲۰۰ خودرو در زیرپل برای شهروندان و مراجعین بیمارستان قدس درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۲۰ ماه مدت زمان پیمان قرارداد بوده و تقریبا حدود شش ماه زودتر به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: طول عرشه ۲۶۰ متر و عرض آن ۱۴۸ متر بوده و حدود ۳۳۰ سگمنت درآن کار شده است و جذابیت بصری پل که در دو طبقه احداث شده و دارای ارتفاع ۱۲ متری است، از دیگر پتانسیلهای این پروژه است.

غیاثوند در رابطه با طبقه دوم پل که ارتفاع ۲۰ متری از سطح زمین دارد گفت: این پل که ۳۵۴متر طول و ۳/۸ متر عرض دارد و ۲۲۴ سگمنت درآن کار شده است، به بلوار پیامبر اعظم(ع) ختم می‌شود و درآن بالغ بر ۸۰ هزار مترمکعب خاکبرداری و ۴۰ هزار مترمربع خاکریزی صورت گرفته است.

این عضو شورا گفت: بالغ بر شش میلیارد تومان تملک در این پروژه صورت گرفته است و مبلغ نهایی پل با هزینه های عمرانی و جاری به بالای ۵۰ میلیارد تومان رسیده و دقت بالا و تکنیک خاصی در ساخت آن صورت گرفته است.

وی دررابطه با پل خلیج فارس که در آینده نزدیک آماده بهره برداری است، گفت: کار با سرعت درحال پیشرفت است و به جایی رسیده که پنج شنبه ۱۸ شهریورماه شاهد بهره برداری از آنها هستیم.

عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر با بیان اینکه در این پل دو عرشه، یکی برای تردد راه آهن و دیگری برای عبور وسایل نقلیه و انواع خودرو پیش بینی شذه است، گفت: شعاع پل ۹۱ متر و قطر آن ۱۸۲ متر است و زیرگذر پروژه به طول یک کیلومتر خواهد بود.

غیاثوند در پایان با بیان اینکه کار ساخت پروژه از تابستان ۹۳ آغاز شده است و بیشتر از ۲۰ میلیارد تومان هزینه ساخت پل با تملکهای صورت گرفته است، ادامه داد: بالغ بر دوهزار متر مکعب خاکبرداری صورت گرفته و بالغ بر ۳۲ هزار متر مربع خاک ریزی و ۱۳ هزار مترمکعب بتن ریزی شده است.