به گزارش خبرنگار مهر، ناصر آقامحمدی در حاشیه رونمایی از محصول جدید رنو در ایران گفت: قیمت خودرو ساندرو استپ‌وی در نوع گیربکس دستی ۴۶.۵ میلیون تومان و در نوع گیربکس اتوماتیک ۵۲.۵ میلیون تومان قیمتگذاری شده است و به زودی، ثبت‌نام آن آغاز خواهد شد.

مدیرعامل پارس‌خودرو در پاسخ به سوال دیگر مهر افزود: رنو و نیسان از جمله شرکای استراتژیک ما هستند و برنامه وسیعی برای توسعه پلت‌فرم و صادرات محصولات تولید مشترک در ایران با آن دو داریم.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص از سر گیری مجدد تولید نیسان قشقایی نیز تصریح کرد: تولید نیسان قشقایی در دستور کار قرار دارد و به زودی دوباره این خودرو هم به بازار محصولات باز خواهد گشت.

آقامحمدی ادامه داد: محصول جدید نیسان با سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و این شرکت خودروساز تولید و به بازار عرضه می شود.

وی در پاسخ به این پرسش مهر مبنی بر استاندارد نبودن خودروی ساندرو استپ وی و اظهار نظر معاون سازمان ملی استاندارد در این رابطه گفت: استانداردهای لازم برای تولید خودروی ساندرو اخذ شده و احتمالا سوءتفاهمی در رابطه با این خودرو برای معاون سازمان استاندارد پیش آمده است.