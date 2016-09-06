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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۱۸

درپاسخ به مهر عنوان شد؛

ساندرو شاسی‌بلند اتومات ۵۲.۵ میلیون تومان/نیسان قشقایی بازمی‌گردد

ساندرو شاسی‌بلند اتومات ۵۲.۵ میلیون تومان/نیسان قشقایی بازمی‌گردد

مدیرعامل پارس خودرو قیمت خودرو ساندرو استپ‌وی اتومات را ۵۲.۵ میلیون تومان و مدل دستی را ۴۶.۵ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: تولید نیسان قشقایی مجدد آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر آقامحمدی در حاشیه رونمایی از محصول جدید رنو در ایران گفت: قیمت خودرو ساندرو استپ‌وی در نوع گیربکس دستی ۴۶.۵ میلیون تومان و در نوع گیربکس اتوماتیک ۵۲.۵ میلیون تومان قیمتگذاری شده است و به زودی، ثبت‌نام آن آغاز خواهد شد.

مدیرعامل پارس‌خودرو در پاسخ به سوال دیگر مهر افزود: رنو و نیسان از جمله شرکای استراتژیک ما هستند و برنامه وسیعی برای توسعه پلت‌فرم و صادرات محصولات تولید مشترک در ایران با آن دو داریم.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص از سر گیری مجدد تولید نیسان قشقایی نیز تصریح کرد: تولید نیسان قشقایی در دستور کار قرار دارد و به زودی دوباره این خودرو هم به بازار محصولات باز خواهد گشت.

آقامحمدی ادامه داد: محصول جدید نیسان با سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و این شرکت خودروساز تولید و به بازار  عرضه می شود.

وی در پاسخ به این پرسش مهر مبنی بر استاندارد نبودن خودروی ساندرو استپ وی و اظهار نظر معاون سازمان ملی استاندارد در این رابطه گفت: استانداردهای لازم برای تولید خودروی ساندرو اخذ شده و احتمالا سوءتفاهمی در رابطه با این خودرو برای معاون سازمان استاندارد پیش آمده است.

کد مطلب 3762707

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    نظرات

    • مهدی نوروزی ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
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      مهر عزیز این عکسی که انداختی رنو کپچر هستش نه ساندرو

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