به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر طاهری در خصوص برگزاری جشن هواداران این باشگاه گفت: به هر حال به بهانه سالگرد پیروزی پرگل برابر استقلال، از هواداران که سرمایه‌های اصلی این باشگاه هستند، تشکر می‌کنیم.

وی در رابطه با بازی با تراکتورسازی خاطرنشان کرد: تمام مسابقات لیگ از حساسیت خاصی برخوردار هستند و بازی با تراکتورسازی برای ما یک مسابقه حساس محسوب می‌شود. تراکتور تیم خوبی است، اما ما هم عملکرد خوبی در بازی‌های گذشته داشتیم و می‌خواهیم که در این مسابقه نیز به پیروزی برسیم و دل هوادارانمان را شاد کنیم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در رابطه با مشکلاتی که ممکن است به خاطر برگزاری مسابقه در ورزشگاه کوچک رخ دهد، گفت: به نظر من پیش قضاوت نشود بهتر است. تبریز هواداران فهیم و خوبی دارد که فقط تیمشان را حمایت می‌کنند.

وی در خصوص برگزاری مسابقه در ورزشگاه ۵ هزار نفری گفت: هر چقدر تعداد هوادار بیشتر باشد، مسابقه بالطبع زیباتر می‌شود و حضور آنها اثربخش‌تر است، ما هم به ناچار باید با این شرایط کنار بیاییم، چرا که در برخی مسابقات در تهران هم ممکن است ما در ورزشگاه تختی بازی کنیم.

طاهری با اشاره به دیدار امروز تیم ملی برابر چین نیز گفت: همه ایرانی‌ها آرزوی بُرد تیم کشورشان را دارند و من هم امیدوارم که تیم ملی در این بازی به پیروزی برسد و دل تمام مردم را شاد کند.

وی در رابطه با حل مشکل رضاییان نیز گفت: با تعامل به دنبال حل این موضوع بودیم و امیدوارم که بتوانیم به نحو احسن از این بازیکن استفاده کنیم.