پرچم مدافعان حرم بر علم کوه به اهتزاز درآمد

امیر رضا سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعی از کوهنوردان که در قالب صعود سراسری در سال سه قله را صعود می‌کنند تاکنون سه صعود به قله پنج هزار و ۶۱۰ متری دماوند و چند قله مرتفع دیگر را در کارنامه دارند.

وی افزود: در آخرین صعود حدود ۳۰ نفر از کوهنوردان سراسر کشور که چهار نفر از آن‌ها خراسانی بودند، به دومین قله مرتفع کشور صعود کردند.

کوهنورد صعود کرده به علم کوه بیان کرد: در این میان پنج تن از اعضا تیم کوهنوردی تصمیم گرفتند برای حمایت از مدافعان حرم و مبارزین جبهه سوریه پرچم این جبهه را بالای قله چهار هزار و ۸۴۸ متری علم کوه به اهتزاز درآورند.

وی در ادامه گفت: علیرضا شریعتی، محمد خلیل ابراهیمی،امیر رضا سهرابی و هادی طرزی از خراسان رضوی و یک کوهنورد از استان اصفهان این جمع پنج نفره را تشکیل دادند.

سهرابی عنوان کرد: این تیم کوهنوردی خراسان رضوی در سال بیش از ۲۰ صعود را در برنامه دارد.