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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۳۶

به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران؛

هفتمین شماره اشراق منتشر شد

هفتمین شماره اشراق منتشر شد

شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و الباقی عرفان اسلامی است که ۱۲ مقاله از این مجموعه متعلق به نویسندگان ایرانی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.

شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه  متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است.

نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از:

امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)،   حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام نور)، عبدالحسین خسروپناه (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، حسن رضازاده (دانشگاه کاشان)، ابوالفضل کیا شمشکی(جامعه المصطفی(ص))،   قاسم کاکائی (دانشگاه شیراز) و محمد لگنهاوزن (موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)).

بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه با هدف تبیین زوایای مختلف فرهنگ و فلسفه اسلامی اقدام به انتشار سالنامه” اشراق نموده است. در انتشار این سالنامه انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه (مسکو) و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تا به حال همکاری مستمر داشته اند.

شماره چهارم اشراق نیز  با ۳۶۷ صفحه انتشارات آثار شرقی مسکو منتشر شد.

کد مطلب 3762712

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