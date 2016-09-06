هفتمین شماره اشراق منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه است، هر ساله به زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود.

شماره هفتم اشراق در بر گیرنده ۲۳ مقاله از نویسندگان و محققان برجسته در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی می باشد که ۱۲ مقاله از این مجموعه متعلق به نویسندگان ایرانی بوده و الباقی آثار نویسندگان کشورهای روسیه و کشورهای آمریکا، لبنان و ترکیه فرانسه است.

نویسندگان ایرانی این شماره (به ترتیب الفبا) عبارتند از:

امیر جوان آراسته(دانشگاه ادیان و مذاهب)، شهرام پازوکی (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، حسن عباسی حسین آبادی(دانشگاه پیام نور)، عبدالحسین خسروپناه (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، حسن رضازاده (دانشگاه کاشان)، ابوالفضل کیا شمشکی(جامعه المصطفی(ص))، قاسم کاکائی (دانشگاه شیراز) و محمد لگنهاوزن (موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)).

بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه با هدف تبیین زوایای مختلف فرهنگ و فلسفه اسلامی اقدام به انتشار سالنامه” اشراق نموده است. در انتشار این سالنامه انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه (مسکو) و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تا به حال همکاری مستمر داشته اند.

شماره چهارم اشراق نیز با ۳۶۷ صفحه انتشارات آثار شرقی مسکو منتشر شد.