نظارت بر شهریه مدارس و دانشگاه های استان سمنان تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، مهدی یحیایی درباره نحوه تشدید این نظارت ها، گفت: به استناد مصوبات ستاد هدفمندسازی یارانه ها و نیز ابلاغ معاون اجرائی رئیس جمهور، نظارت بر شهریه مدارس، دانشگاهها و مهد کودک های استان سمنان از هفته جاری در دستورکار سازمان صنعت، معدن وتجارت قرارگرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به فرارسیدن سال تحصیلی جدید و به منظور رصد، پایش و نظارت موثر بر اجرای صحیح شهریه های مدارس غیردولتی و رسیدگی به شکوائیه های مردمی، این سازمان آمادگی لازم را برای اخذ گزارش مردمی به صورت حضوری، تلفنی وکتبی خواهد داشت.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه ادارات صنعت معدن شهرستان های هشت گانه استان آماده دریافت شکایات مردمی هستند، گفت: مردم می توانند در صورت مواجهه با تخلفاتی از قبیل گرانی شهریه، عدم نصب شهریه مصوب در مکان مناسب، فروش اجباری خدمات و غیره در سطح مدارس و مراکز آموزشی، به ادارات و دفاتر نمایندگی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان مراجعه و یا با سامانه ارتباطی ستاد خبری این سازمان «۱۲۴»تماس حاصل کنند.

یحیایی بیان داشت: نظارت بر نحوزه ارائه خدمات در زمینه شهریه مدارس مورد تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با متخلفان هیچ گونه مماشاتی نخواهد شد.

وی افزود: برای بررسی و رصد تخلفات گزارش های مردمی بهترین راه اطلاع یافتن این اداره از تخلفات است.