۱۱سایت آبشیرینکن با اعتبار ۹۳ میلیارد تومان آماده واگذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه پور ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان بیان داشت: در حال حاضر ساخت ۱۱ آبشیرینکن در دست واگذاری به بخش خصوصی با رقمی معادل ۹۳ میلیارد ریال است و تعداد ۱۸ سایت نیز با مشارکت بخش خصوصی در حال بهره برداری است.

حمزه پور اظهارداشت: با توجه به هزینه بالایی که برای اجرای پروژه های آبرسانی به روستاهای استان نیاز است و نظر به اینکه در استانه تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی هستیم.

وی عنوان کرد: هرمزگان با دو چالش بزرگ فقر شدید منابع آب شیرین و کمبود اعتبارات ملی برای اتمام پروژه‌های آبرسانی روستایی روبه‌رو است.

وی افزود: بسیاری از پروژه‌های بزرگ این استان به دلیل عدم پرداخت به‌موقع اعتبارات ناتمام مانده به صورتی که عمر برخی از آن‌ها به ۱۵ سال هم می‌رسد.

این مقام مسئول با تأکید بر تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی در دولت تدبیر و امید عنوان کرد: دریافت و پرداخت به‌موقع اعتبارات صندوق توسعه ملی اختصاص این اعتبارات برای نخستین بار نقش موثر و بسزایی در تکمیل پروژه های نیمه تمام این شرکت داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان ابرازداشت: با توجه به جمعیت ۵۰ درصدی روستایی در استان هرمزگان نگاه ویژه‌ای را می‌طلبد تا بتوان علاوه بر رفع مشکلات کم‌آبی بخش روستایی از مهاجرت روستانشینان به شهر جلوگیری کرد.

حمزه پور اظهارداشت: بسیاری از مشکلات آبرسانی روستایی به فرسودگی شبکه‌های روستایی به دلیل شرایط اقلیمی استان برمی‌گردد که این مشکل نیز با در نظر گرفتن اعتبارات ویژه رفع می‌شود.