پرچم ایران روی لباس هواداران چین/ تیم ملی ایران وارد ورزشگاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعاتی مانده تا شروع دیدار چین برابر ایران ورزشگاه المپیک شن یانگ آماده دیدار امروز شده است.

گروه های مختلف برگزاری مسابقه امروز ایران و چین با نظمی فوق العاده از صبح امروز آماده برگزاری بازی هستند. همچنین تعداد زیادی نیروی پلیس در اطراف و داخل ورزشگاه مستقر شده اند. در جای جای ورزشگاه می توان تعداد زیاد نیروهای پلیس را مشاهده کرد.

هواداران فوتبال چین از ساعت ١٥ به وقت محلی در اطراف ورزشگاه حضور دارند. اکثر آنها با بر تن کردن لباسهای قرمز که پرچم ایران و چین بر پشت آن حک شده در اطراف ورزشگاه حضور پیدا کرده اند.

در بیرون از ورزشگاه این لباسهای قرمز به همراه پرچم چین و سایر ادوات تشویق به فروش می رسد. در پشت دروازه ها بنرهای بزرگی نصب شده که بر روی یکی از آنها نوشته شده "به شن یانگ خوش آمدید" و در طرف دیگر بنرهایی به زبان چینی نصب شده است.

حدود سه ساعت مانده به آغاز بازی چند کارگر چینی با حضور بر روی چمن ورزشگاه با تکه های خرد شده چمن، بخشهایی از زمین را که چمن نداشت، پوشاندند.

تعداد زیادی خبرنگار، عکاس و تصویربردار چینی و همینطور بین المللی برای پوشش خبری و تصویری این دیدار در ورزشگاه المپیک حاضر شده اند.

تعدادی از ایرانیهای حاضر در چین نیز که خود را به شهر شن یانگ رسانده اند در بیرون از ورزشگاه حضور دارند.

دو ساعت و بیست دقیقه پیش از شروع بازی داوران بازی از زمین بازدید کردند. همچنین در این زمان نورافکنهای ورزشگاه روشن شد.

ملی پوشان فوتبال ایران ساعت ١٧:٥٠ به وقت محلی وارد ورزشگاه شدند.