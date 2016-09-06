۴۲ میلیارد ریال سوخت مرزنشینان خراسان جنوبی به فروش رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین موهبتی پیش از ظهر سه شنبه در شورای ساماندهی مبادلات مرزی خراسان جنوبی، اظهار کرد: از سال ۹۴ تاکنون ۲۴ میلیون لیتر سوخت مرزنشینان به فروش رفته است.

وی با بیان اینکه از اوایل مرداد ماه سال جاری تعاونی‌های مرزنشین، فروش سوخت را بر عهده گرفتند، افزود: این تعاونی‌ها سوخت را از شرکت نفت خریداری کرده و در مرز به فروش می‌رسانند.

موهبتی با بیان اینکه از ابتدای مردادماه سال جاری چهار میلیون لیتر سوخت به تعاونی‌های مرزنشین تحویل داده شده است، افزود: از این میزان ۶۱۴ میلیون تومان عاید مرزنشینان شده است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: به‌طور کلی از ابتدای اجرای طرح سوخت مرزنشینان، چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سود از این محل به دست آمده است.

وی با بیان اینکه این سود در بین هفت هزار و ۶۵۶ خانوار تقسیم می‌شود، گفت: این میزان برای بخشی از خانواده ها واریزشده و برای برخی دیگر نیز پرداخت خواهد شد.

موهبتی سرانه هر خانواده از این سود را ۵۵۰ هزار تومان دانست و گفت: فقط افرادی که در شعاع ۲۵ کیلومتری مرز قرار داشته و کارت مبادلات مرزی را دارند، از این پول بهره‌مند می‌شوند.

آمار واقعی مرزنشینان خراسان جنوبی پایش شود

رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی در این جلسه با بیان اینکه باید آمار واقعی مرزنشینان استان پایش شود، بیان کرد: در حال حاضر هفت هزار و ۶۵۶ خانواده برای کارت مبادلات مرزی حساب باز کرده‌اند.

الله نظر اسعد زاده ادامه داد: این در حالی است که آمار مرزنشینان واقعی با کارت‌های الکترونیک مغایرت دارد.

وی با اشاره به سود حاصل از سوخت مرزنشینان، بیان کرد: در مرحله اول یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به‌حساب مرزنشینان واریزشده است.