به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نشست از سلسله نشست‌های نکوداشت دومین هفته علوم و فناوری چاپ به همت انجمن علمی فناوری چاپ ایران ظهر امروز سه شنبه ۱۶ شهریور با عنوان علوم و فناوری چاپ و ارائه تجربیات ملی و تجلیل از پیشکسوتان با حضور رؤسای اتحادیه‌های مرتبط با حوزه صنعت چاپ و نیز نشر و کتابفروشی و سخنرانی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل چاپخانه افست در تهران برگزار شد.

حسین نوش‌آبادی، معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان‌ها و سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست خبری صنعت چاپ را تکمیل کننده زنجیره تولید و اقتصاد در هر کشوری عنوان کرد که باید به آن توجه ویژه صورت گیرد. عصر حاضر، عصر اطلاعات است و طبیعی است که با سرعت خیره‌کننده تکنولوژی، صنعت چاپ باید خودش را بیابد.

وی لازمه رسیدن به نقطه مطلوب را برای صنعت چاپ کشور تلاش همه جانبه و پیگیری مضاعف معضلات این صنعت از طرف متولیان و دست اندرکاران آن و نیز حمایت‌های قانونی از طرف مجلس دانست و با تاکید بر لزوم روزآمد کردن قوانین و مقررات مربوط به این صنعت، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای بهبود وضعیت صنعت چاپ و نشر کشور، اقدام به تهیه سندی با عنوان سند راهبردی صنعت چاپ کرده است.

نوش آبادی با اشاره به موقعیت سرنوشت‌ساز کنونی کشور به جهت مسائل اقتصادی و صنعتی، بر لزوم تبیین نقش و سهم صنعت چاپ و نشر در زمینه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و افزود: باید در بسته های حمایتی و تشویقی دولت، سهم حوزه صنعت چاپ و نشر هم دیده شود. بهبود وضعیت زیرساختی صنعت نشر و بازسازی ناوگان فرسوده این صنعت و به روز کردن سیستم های مستهلک آن ضرورتی انکارناپذیر است.

این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تلاش این وزارتخانه برای حل پاره‌ای از مشکلات فعالان حوزه چاپ گفت: ما تلاش می‌کنیم معضلات مربوط به معافیت مالیاتی چاپخانه‌ها را برطرف و این مانع را از سر راه فعالیت آنها برداریم تا آنها هم مانند ناشران و کتابفروشان از مزایای معافیت مالیاتی فعالین حوزه فرهنگ بهره‌مند شوند.

در این نشست همچنین محمد بیطرفان، رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران در سخنانی یکی از دغدغه‌های اصلی انجمن متبوعش را ایجاد پلی ارتباطی میان دانشگاه و صنعت در حوزه صنعت چاپ و بسته‌بندی عنوان کرد و ضمن یادآوری نشست‌های اولین نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ در سال گذشته، به نشست های امسال این انجمن هم پرداخت و افزود: در ۷ نشست اخیر بیش از هزار نفر- ساعت بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مغفول مانده و یا زیربنایی صنعت، بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه و ماشین آلات حوزه صنعت چاپ و بسته‌بندی در ایران، وارداتی است، از ورود این انجمن به جنبه‌های دانشی و فناورانه این صنعت سخن گفت و یادآور شد: متاسفانه صنعت چاپ در جامعه ما اصلا دیده نمی‌شود و از سوی دیگر جامعه دانشگاهی ما هم به این صنعت‌های تک و بسیار استراتژیک کم توجه است.

رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران همچنین با انتقاد از صدور مجوز برای واردات انبوه محصولات چاپی، آن را مغایر با سیاست کلی نظام در زمینه اقتصاد مقاومتی و حتی اهداف دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: ما از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خواهیم تا به این موضوع ورود کند و به جای اجازه دادن برای واردات محصولات چاپی، زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی این صنعت را از کشورهای پیشرفته به ایران فراهم کند.

بیطرفان در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد: با همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران و استقبال آنها از پیشنهادی که اخیرا از سوی این انجمن مطرح شده است، روزی به نام صنعت چاپ در یونسکو و با تلاش ایران نامگذاری شود و از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای فرهنگ عمومی هم خواست مناسبت روز ملی صنعت چاپ (۱۱ شهریور) را از ضمیمه تقویم رسمی کشور به متن آن برگردانند.

در پایان این نشست، از جمعی از پیشکسوتان حوزه صنعت چاپ و بسته بندی شامل آقایان علی اکبر یساولی، علی مغانی، زینال‌زاده، محمدعلی انصاری‌پور، جهانگیر رضایی، رضا بارچیان، اسکندر خمسه‌پور، رضا رضایی، ایوب نظری گراگویی، محمد ورزی رامندی، اسحاق ابراهیمی و قباد شیوا، با اهدای لوح های تقدیر و تندیس، تجلیل به عمل آمد.

همچنین در این نشست، شرکت کاوش یاران فن پویا به‌عنوان شرکت دانش بنیان حوزه صنعت چاپ و بسته‌بندی و موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، به جهت خدمات ارزنده و ارائه طرح های تازه در این صنعت به این حوزه در صنعت چاپ و بسته بندی مورد تقدیر قرار گرفتند.

مشروح نشست علوم و فناوری چاپ و ارائه تجربیات ملی و تجلیل از پیشکسوتان و سخنرانی‌های ارائه شده در آن متعاقبا منتشر می‌شود.