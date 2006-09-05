مشكلات تيم فوتبال استقلال در راه جذب حامي مالي

به گزارش خبرنگارمهريكي از مهم ترين اولويت هاي وزارت رفاه پس از قبول مسئوليت 10 ساله باشگاه استقلال ، استفاده از فضاي تبليغاتي اين باشگاه براي تبليغات بعضي از سازمان ها و شركت هاي تابعه وزارتخانه بود.در همين راستا با نظر بعضي از مسئولان باشگاه بحث حمايت مالي كفش ملي از تيم فوتبال استقلال به تصويب اوليه مديران باشگاه رسيد و مبلغي در حدود 500 ميليون تومان از اين شركت به حساب باشگاه استقلال واريز و خيلي زود صرف امورات جاري تيم شد.

با گذشت چندي از حصول توافق اوليه مسئولان استقلال با اين شركت بحث تغيير نام اسپانسر تيم فوتبال استقلال از سوي برخي مديران باشگاه مطرح شده است . البته سپردن فضاي تبليغاتي اين تيم به شركتي ديگر مشكلاتي جديد را در پي دارد.نخست اينكه باشگاه استقلال بايد به تعهدات خود نسبت به شركت ياد شده عمل كند و به موجب همين مساله تيم فوتبال استقلال بايد در هشت هفته ابتدايي ليگ برتر با پيراهني منقش به نام اين شركت به ميدان بيايد.با اين شرايط يافتن حامي مالي جديد براي آبي پوشان كاري بس دشوار است زيرا كمتر شركتي حاضر است براي 22 هفته باقيمانده از ليگ برتر رقم مورد نظر آبي پوشان را پرداخت كند.