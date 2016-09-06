اجرای طرح زوج و فرد در کرج نیازمند رفع ابهامات است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی شورای شهر کرج پیش از ظهر سه شنبه با حضور معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج و با محوریت لایحه مطرح شده در کمیسیون بودجه برگزار شد که بر اساس آن قراردادی با اداره پست منعقد می شود تا جرائم راهنمایی و رانندگی به همراه عکس به درب خانه متخلفات ارسال شود.

مبلغ در نظر گرفته شده در لایحه شهرداری ۵ میلیارد ریال بود که از این میزان مبلغ ۲ میلیارد ریال در کمیسیون حقوقی و نیز صحن علنی شورا به تصویب رسید.

لایحه شهرداری برای کاهش مبلغ ۱۲ میلیارد ریال از ردیف پروژه تکمیل تقاطع غیرهمسطح مهرویلا و میدان امام (ره) و افزایش به پروژه تعریض و بهسازی بلوار جانبازان برای تسریع در تکمیل پروژه نیز مقرر شد برای کارشناسی و بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شود.

غفور قاسمپور، عضو شورای شهر کرج در حاشیه این جلسه به خبرنگار مهر گفت: لایحه شهرداری مبنی بر اجرای طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر تصویب شده است.

وی در ادامه گفت: به سبب ضعف زیر ساخت های ترافیکی در حوزه شبکه بزرگراهی، خطوط ریلی، «بی.آر.تی»و اجرای کمربندی ها، این لایحه به شورا ارائه شد.

وی افزود: ابهاماتی در خصوص ورود روزانه خودروها به طرح، واگذاری مجوز تردد به آژانس ها از سوی اعضای شورا مطرح و مقرر شد معاونت حمل و نقل و ترافیک در آینده توضیحاتی با محوریت رفع این ابهامات ارائه دهد.

قاسمپور تاکید کرد: تا زمانی که زیر ساخت های ترافیکی کرج آماده بهره برداری نباشد باید به سمت اجرای طرح زوج و فرد برویم.

وی با اشاره به اینکه نتایج خوبی از اجرای این طرح در روزهای پایانی سال گذشته حاصل شده است، گفت: این طرح پس از تصویب در شورای شهر به کمیته فنی استانداری برای تصویب نهایی و اجرا ارسال شد.

عضو شورای شهر کرج در مورد لایحه واگذاری مجوز فعالیت های مربوط به تملکات به شهرداری مناطق تا سقف ۷۰۰ میلیارد تومان، گفت: پیشنهاد شده است تا کمیته ای برای اتخاذ بهترین تصمیمات در این خصوص تشکیل شود.

وی با تاکید بر اینکه در کمیسیون بودجه موضوع بازگشایی چندین نقطه در شهر که به کاهش ترافیک کمک می کند، مطرح شده است، افزود: اعتقاد داریم اگر آزادسازی تملکات در مناطق محروم و کم برخوردار انجام شود، می تواند به روند توسعه و احیای بافت های فرسوده کمک کند.

قاسمپور در ادامه با اشاره به اینکه خیابان مجاهدین در منطقه اسلام آباد و خیابان ولیعصر در منطقه آق تپه مهرشهر از مناطق کم برخوردار شهری هستند، گفت: در هسته مرکزی شهر نیز خیابان مطهری و پونه باید تعریض شوند.

عضو شورای شهر کرج با تاکید بر لزوم آسیب شناسی مناطق محروم، گفت: در حوزه تملکات نیازمند اقدامات جهادی هستیم باید با تشکیل کمیته ای، طرح تملکات در مناطق شعری به درستی اجرایی شود.