۱۳۰ میلیون ریال کالای قاچاق در شهرستان البرز کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان قزوین سرهنگ سهراب خسروی در این باره گفت: ماموران یگان امداد شهرستان البرز در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عوارضی قزوین به کرج به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود:دربازرسی از اتوبوس ۵۲ جفت پوتین، یک دستگاه مایکروفر، ۸ سرویس ۱۴ تیکه قابلمه، حدود ۲۸۰ کیلوگرم البسه تاناکورایی قاچاق کشف و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شد.

سرهنگ خسروی اظهارداشت: در اقدام دیگر ماموران یگان امداد در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عوارضی قزوین به کرج به یک دستگاه وانت مزدا دو کابین مشکوک و آن را متوقف و در بازرسی از آن ۲۷ کارتن قابلمه ۱۰ تیکه در مجموع ۲۷۰ عدد کالای قاچاق نیز کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

سرهنگ خسروی با اشاره به ارزش۱۳۰ میلیون ریالی کالاهای کشف شده بیان کرد: افراد دستگیر شده باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

سواری تیبا با ۱۳ میلیون ریال خلافی در قزوین توقیف شد



رئیس پلیس راهور استان هم از توقیف سواری تیبا با خلافی ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریالی خبر داد.



سرهنگ محمد رضا محمدی در این باره اظهارداشت: ماموران پلیس راهور شهرستان آبیک حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه خودرو سواری تیبا را به علت استفاده از کمربند ایمنی متوقف کردند.

وی بیان کرد:با استعلام سوابق مشخص شد که این سواری دارای ۳۶ فقره تخلف و ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه پرداخت نشده است که بلافاصله توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ محمدی افزود: بیشترین تخلف ثبت شده برای این خودرو، سرعت غیرمجاز بوده است.

وی یادآورشد:براساس ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، از تردد خودروهای متخلف با خلافی بیش از۱۰ میلیون ریال جلوگیری شده و این خودروها در صورت مشاهده تردد توقیف خواهند شد.

