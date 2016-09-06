کشف ۷۰۰هزار نخ سیگار قاچاق/ عامل نشراکاذیب درفضای مجازی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۷۰۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در عملیات ماموران پلیس شهرستان کنگاور خبر داد.

سرهنگ علیرضا مرزبانی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به کسب خبری مبنی بر حرکت یک محموله سیگار قاچاق از شهرستان کنگاور بررسی موضوع و توقیف خودروی حامل این کالای قاچاق در دستور کار ماموران پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: روز گذشته ماموران پلیس این شهرستان ضمن کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیونت ایسوزو به رانندگی شخصی به هویت معلوم را شناسایی و پس از صدور دستور ایست مورد بازرسی قرار دادند.

مرزبانی گفت: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو، ۷۰۰ هزار نخ انواع سیگارهای خارجی فاقد مجوز گمرکی را کشف و یک نفر را نیز دستگیر کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه محموله قاچاق دخانی کشف شده تحویل مراجع قضائی شد، تصریح کرد: خودروی موردنظر از شهرهای مرزی به مقصد استان های مرکزی بارگیری شده است.

سرهنگ مرزبانی خاطرنشان ساخت: خانواده ها به این نکته توجه داشته باشند که سیگار، پایه و اساس شروع بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی است و به همین منظور خانواده ها باید توجه بیشتری را بر نوجوانان و جوانان خود داشته باشند.

عاملان نشر اکاذیب در کرمانشاه دستگیر شدند

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی استان گفت: عاملان نشر اکاذیب در فضای مجازی دستگیر شدند.

سرهنگ محمد رستمی اظهار داشت: به دنبال دریافت اخبار و گزارشاتی مبنی بر اینکه افرادی به هویت های معلوم اقدام به نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی می کنند، موضوع در دستور کار این اداره قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی مقام قضائی و انجام اقدامات اطلاعاتی مدارکی به دست آمد که نشان می داد متهم ردیف اول این پرونده به یکی از کشور های خارجی تردد داشته است که این مسئله دامنه شناسایی و تعقیب و مراقبت وی را گسترش داد.

این مقام انتظامی اظهار داشت: پس از حصول اطمینان از حضور وی در داخل استان، طی دو عملیات غافلگیرانه هر دو متهم دستگیر و به یگان منتقل شدند و در بازجویی اولیه به بزه انتسابی اعتراف کردند.

وی گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان به مرجع قضائی تحویل داده شده اند.