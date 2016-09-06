اصلاح قوانین مزاحم از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری ظهر سه شنبه در نهمین جلسه ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان با تاکید بر لزوم واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی، عنوان کرد: در هرمزگان ۲۸۰ پروژه نیمه تمام قابل واگذاری به بخش خصوصی شناسایی شده که با توجه به سیاست و رویکرد دولت تدبیر و امید باید واگذار شوند.

وی مردمی کردن اقتصاد را از راهبردهای اساسی دولت و نظام دانست و افزود: توجه به اقتصاد مقاومتی باید به عنوان یک ضرورت برای همه دستگاه ها سرلوحه باشد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسئول و پشتیبان اقتصاد مقاومتی در هرمزگان تعیین شده است، اظهار داشت: در این راستا جلسات ماهانه با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار می شود و باید به صورت مرتبط از اقدامات صورت گرفته به وزیر راه و شهرسازی گزارش ارائه دهیم.

جادری یکی از راهکارها در تحقق اقتصاد مقاومتی را اصلاح قوانین مزاحم دانست و اضافه کرد: افزایش بهره وری معادل اقتصاد مقاومتی است و باید به دنبال تحقق اقتصادی باشیم که هزینه ما را کمتر کند و توجه داشته باشیم که صرفه جویی، بهره وری، واگذاری کارها به بخش خصوصی و کاهش تصدی گری همان اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به دیدار هفته گذشته خود با رئیس جمهوری، بیان داشت: در این دیدار گزارشی از اقدامات صورت گرفته در رابطه با اجرای پروژه های سفر ریاست جمهوری، اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید توسط بنده به رئیس جمهور ارائه شد و دکتر روحانی نیز حمایت کافی را از اجرای برنامه و پروژه های استان هرمزگان داشت.