نیروهای اصیل انقلابی برای حل مشکلات کشور با یکدیگر تفاهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع اسلامی کارکنان بانکها و سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت، یک تفاهمنامه همکاری با موضوع «همکاریهای متقابل به ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی» در حضور آیتالله موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز امضا و مبادله کردند.
آیتالله موحدی کرمانی در این مراسم اظهار کرد: توضیحی که آقایان توکلی و حکیم فعال در خصوص این تفاهمنامه به من داده، توضیحات بسیار خوبی بود و بعداً تأکید کردند که ما میخواهیم تفاهمنامهای را در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم که این مسئله مزید بر خوشحالی بنده شد.
وی افزود: چه بهتر که نیروهای اصیل انقلابی و ولایی هر چه بیشتر به یکدیگر نزدیک شوند و با یکدیگر توافق کنند و همچنین دست به دست هم دهند تا مشکلات کشور را حل کنند و جلوی مفسدهها را بگیرند.
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: این یکی از مسائلی است که اسلام بر آن تأکید دارد و ما فکر میکنیم گامی که توسط این آقایان برداشته شده است، موجب رضایت خدا و حضرت ولیعصر (عج) میشود.
در ادامه این مراسم احمد توکلی دبیر سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت گفت: ما به عنوان سازمان دیدهبان شفافیت، برای دفاع حقوق شهروندی و مبارزه با فساد، کارمان را آغاز کردهایم.
وی افزود: ما با گروههایی که با سازمان دیدهبان هدف مشترک دارند، تفاهمنامه امضا میکنیم تا نیروهایمان افزایش یابد و در هدفمان که دفاع از حقوق مردم است و همچنین دفاع از سلامت نظام، پیشرفت کنیم.
توکلی گفت: این اولین تفاهمنامهای است که سازمان دیدهبان شفافیت رسماً با مجمع اسلامی کارکنان بانکها امضا کرده است و انشاءالله ثمره آن، خدمت بیشتر به مردم و نظام باشد.
در ادامه این مراسم ابراهیم حکیم فعال دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها با بیان اینکه وظیفه سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت، مبارزه با فساد است و رسالت ما هم مبارزه با مفاسد اقتصادی در سیستم اداری و بانکی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: این دو تشکل با یکدیگر دیدگاههای مشترکی دارند به همین لحاظ ما میتوانیم به یکدیگر کمک کنیم تا در مبارزه با فساد و سیستم بانکی و اداری، اقداماتی را انجام دهیم.
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