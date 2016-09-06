به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در حاشیه مراسم روز هوادار در خصوص این برنامه گفت: از برگزاری چنین برنامه ای خوشحال شدم، زیرا پرسپولیس هواداران خوب زیادی دارد و هر وقت تیم ما نتیجه می گرفت آنها ما را تشویق می کردند و هر وقت هم موفق به کسب پیروزی نمی شدیم آنها به ما کمک می کردند. باشگاهی که هوادار نداشته باشد به نظر من باشگاه نیست و حضور این هواداران قدرت بزرگی برای ما محسوب می شود.

وی در خصوص اینکه آیا می توانید دوباره با این پرسپولیس تاریخ سازی کنید افزود: به هر حال من دانش و تجربه ام را در اختیار باشگاه قرار داده ام و تلاش می کنیم نتایج خوبی بگیریم و خواسته هایمان را به عمل برسانیم. ما در سه جبهه باید بجنگیم و برای قهرمانی در لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا تمام تلاش مان را به کار می گیریم تا به هدف هایمان برسیم و یادگار ارزشمندی را از خودمان به یادگار بگذاریم.

برانکو ایوانکوویچ در خصوص دربی ها خاطرنشان کرد: معمولا این مسابقات بازی های خاصی محسوب می‌شوند و ما دو سال گذشته برخلاف نتایجی که گرفتیم دربی ها را دو بر یک و یک بر صفر شکست دادیم تا در این مسابقات به پیروزی برسیم. امسال هم دربی حساسی را پیش رو داریم و کار و انرژی مان را می گذاریم تا به موفقیت برسیم اما قبل از دربی برابر استقلال باید در یک دربی حساس دیگر به مصاف تراکتورسازی برویم.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا بازی در ورزشگاه ۵ هزار نفری تاثیری در عملکرد تیم خواهد داشت یا خیر گفت: ما نگران این موضوع نیستیم چون بحث امنیت ورزشگاه را تامین خواهند کرد البته مسابقه برابر تراکتورسازی همیشه با حساسیت خاصی مواجه بوده و این بار به جای ۴۵ و ۵۰ هزار هوادار، ۵ هزار نفر به ورزشگاه می آیند.

وی تصریح کرد: مشکلاتی مانند تغییرات آب و هوا خواهیم داشت اما سعی می کنیم بهترین عملکرد را در مسابقات حساس پیش رو داشته باشیم.

برانکو در پایان در خصوص سروش رفیعی و حضور وی در پرسپولیس نیز گفت: جالب نیست الان بخواهیم در خصوص این مورد صحبت کنیم زیرا او با تیمش قرارداد دارد.