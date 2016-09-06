دو منظومه روستایی سهم اردبیل از برنامه ششم توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه بررسی وضعیت اجرای طرح هادی در روستاهای اردبیل تصریح کرد: اجرای منظومه‌های روستایی با هدف تجمیع طرح‌های هادی روستایی در ۱۲ استان مصوب شده است.

وی با بیان اینکه اردبیل یکی از استان‌های هدف اجرای این طرح است، اضافه کرد: منظومه روستایی سند بالادست طرح هادی است که بین چند روستا جهت توسعه و عمران آن ارتباط ایجاد می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان منظومه روستایی را فرصت تجمیع ظرفیت‌ها و امکانات توسعه روستاها دانست و متذکر شد: در این طرح کاربری و محدوده‌های روستاها نیز به تبعیت از طرح هادی مشخص می‌شود.

سبحانی با تأکید به اینکه در برنامه ششم توسعه اجرای دو منظومه برای استان اردبیل پیش بینی شده است، تصریح کرد: بر اساس آخرین سرشماری هزار و ۶۹۶ روستای دارای سکنه در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه از این تعداد هزار و ۲۹ روستا بیش از ۲۰ خانوار دارند، ادامه داد: طرح هادی تنها در ۳۸۴ روستا اجرا شده و رقم روستاهای باقی مانده قابل توجه است.

به گفته مدیرکل بنیاد مسکن استان با وجود اینکه طرح هادی به ماندگاری روستایی در روستا و عمران و توسعه آن منجر می‌شود اما اجرای آن با محدودیت اعتباری مواجه است.

سبحانی از ارائه بسته ضرورت‌های طرح هادی در سفر اخیر کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت: انتظار می‌رود در سال جاری اعتبارات مناسبی برای اجرای طرح هادی روستاهای استان اختصاص یابد.