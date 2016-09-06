۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۲۷

فؤاد معصوم:

هدف از انفجار اخیر بغداد ایجاد فتنه‌های فرقه‌ای در عراق بود

رئیس جمهوری عراق در سخنانی ضمن محکوم کردن انفجار تروریستی در منطقه «الکراده» تصریح کرد: هدف از این انفجار ایجاد فتنه‌های فرقه‌ای در عراق بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «فؤاد معصوم» رئیس جمهوری عراق انفجار اخیر در منطقه الکراده واقع در بغداد را به شدت محکوم کرد.

وی تصریح کرد: هدف از این انفجار ایجاد فتنه‌های فرقه‌ای در عراق بود. رئیس جمهوری عراق همچنین اظهار داشت: تلاش ها برای ایجاد جنگ فرقه ای در عراق محکوم به شکست هستند.

معصوم همچنین خواستار شناسایی عاملان این انفجار و محاکمه آنها شد.

گفتنی است، این انفجار شامگاه دوشنبه در منطقه «الکراده» واقع در مرکز بغداد روی داد و به کشته و زخمی شدن ۳۴ نفر منجر شد. در پی این انفجار بیش از ۱۵ خودرو و چندین مغازه نیز دچار آتش سوزی و خسارت شدند.

