به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «فؤاد معصوم» رئیس جمهوری عراق انفجار اخیر در منطقه الکراده واقع در بغداد را به شدت محکوم کرد.

وی تصریح کرد: هدف از این انفجار ایجاد فتنه‌های فرقه‌ای در عراق بود. رئیس جمهوری عراق همچنین اظهار داشت: تلاش ها برای ایجاد جنگ فرقه ای در عراق محکوم به شکست هستند.

معصوم همچنین خواستار شناسایی عاملان این انفجار و محاکمه آنها شد.

گفتنی است، این انفجار شامگاه دوشنبه در منطقه «الکراده» واقع در مرکز بغداد روی داد و به کشته و زخمی شدن ۳۴ نفر منجر شد. در پی این انفجار بیش از ۱۵ خودرو و چندین مغازه نیز دچار آتش سوزی و خسارت شدند.