رئیس کل جدید دادگستری استان ایلام منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه در این حکم «محمد رزم» را به سمت رئیس کل دادگستری استان ایلام منصوب کرد. متن حکم آیت الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:

جناب آقای محمد رزم

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه

به موجب این حکم به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستری استان ایلام منصوب می شوید.

امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت های سنگین ناشی از آن، اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستم­دیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و مؤید باشید.

رئیس قوه قضاییه همچنین فارس نوری رئیس کل سابق دادگستری استان ایلام را به عنوان عضو معاون دیوان عالی کشور منصوب کرد.