فاجعه منا ننگ بزرگی بر دامن آل سعود است/لزوم اتحاد جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، سید زهیرمسیلینی، عصر سه شنبه، در میزگرد تخصصی بررسی ابعاد فاجعه منا اظهار کرد: مراجع رسمی مانند وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت باید این اتفاق را پیگیری کنند.

وی افزود: مراسم حج و رمی جمرات از مراسم عبادی است که همه حجاج انجام می‌دهند و حاجی در سراسر این مدت مهمان خداست.

وی بیان کرد: خدمت به حاجیان و طواف کنندگان عبادت محسوب می‌شود و کسانی‌که مأمورند باید مراقب باشند که اتفاقی برای مهمانان نیفتد.

معاون آموزش جامعه المصطفی تصریح کرد: فاجعه منا می‌تواند ناشی از دو اتفاق باشد. یکی اینکه این اتفاق از پیش تعیین‌شده و با نقشه و عمدی انجام‌شده باشد و دیگری این که در بهترین فرض حاکی از بی‌کفایتی مسئولان حج است و اگر عمد هم در کار نبوده باید عذرخواهی می کردند.

مسیلینی گفت: یک عذرخواهی از خانواده‌های شهدای منا و پرداخت دیه این شهدا کوچک‌ترین کاری بود که می‌شد انجام داد ولی انجام ندادند.

مسلمانان در برابر آل سعود متحد شوند

در ادامه این میزگرد، حجت‌الاسلام محمدعلی رخشان، استاد حوزه و دانشگاه هم گفت: اگر در فاجعه منا راه را بستند و تعمدی در کار باشد خداوند عذاب دردناکی را برایشان در نظر می‌گیرد و کسانی‌که در این راه فوت شدند نیز زیباترین مرگ‌ها را داشته و برنده‌شده‌اند.

وی افزود: کسانی‌که از خانه و دیارشان به‌سوی خدا و پیغمبرش خارج می‌شوند اگر به مرگ دچار شوند اجر می‌برند. اما کسانی‌که این فاجعه را به وجود آوردند بد سعادت خواهند بود.

رخشان اظهار کرد: این شهدا به دنبال اجرای امر واجب بودند، ندای خدا و پیغمبر (ص) را لبیک گفتند و در این راه کشته شدند.

وی اظهار کرد: اگر آل سعود عمداً فاجعه منا را به وجود آورده‌اند خداوند عذابشان می‌دهد. خود مسلمانان باید در برابر آل سعود ید واحده شوند و دیپلماسی هم با مردم جواب می‌دهد.

آل سعود با تدبیری قواعد جهان اسلام را برهم زد

آخوند عبدالجلیل فرهمند نیز در این میزگرد گفت: اسلام برای خود تعریفی دارد و معلم و کتاب فرستاده است و باید با لسان، قلب و عمل خود آن را قبول کنیم.

وی افزود: عده‌ای مانند آل سعود اسلام را قبول دارند اما باید دید در قلب و عمل خود نیز مسلمان هستند.

وی بیان کرد: در سال‌های گذشته جناح‌های تکفیری ایجادشده که اعمال بدی انجام می‌دهند و تیشه به ریشه اسلام می‌زنند.

فرهمند گفت: ما مسلمانان در ریشه یکی هستیم، آل سعود اما در ابتدا دست روی فرعیات گذاشت و قبرستان بقیع و چند مسجد را خراب کرده و با اعتقادات ما بازی کرد.

وی با اشاره به فاجعه منا گفت: آل سعود با بی‌تدبیری خود همه اصول جهان اسلام را زیر سؤال برد، امنیت را از زائران گرفته و حج و مناسک آن را زیر سؤال برد.

فرهمند با بیان این که عمده‌ترین و بزرگ‌ترین سلاح امروز ما بصیرت است، آل سعود را یک وهابی تندرو دانست و اظهار کرد: امسال زائرین ما در آرزوی زیارت کعبه بودند اما دیدیم که آل سعود مانع آن شد.

وی با بیان این که کشور مسلمانی که زیر نظر صهیونیست و آمریکا اداره می‌شود اسلام آمریکایی دارد، تصریح کرد: حج برگرفته از همه اقوام و دین‌ها و مذهب‌ها است و مدیریت آن نیز باید به دست همه کشورهای مسلمان باشد.

رشد مثبت بیداری اسلامی در جهان

آخوند ناصر محمد قزل امام‌جمعه قازانقایه هم در ادامه این میزگرد گفت: در جهان حرکت‌های بیداری رشد خوبی کرده است اما انقلاب هایی در مناطق مختلف انجام شد که ثمرات چندانی نداشت.

وی بیان کرد: ایران هم قیام‌هایی علیه استبداد مانند مشروطیت انجام دادند که تفاوت‌های زیادی با دیگر انقلابات داشت که در نهایت با قیام امام انقلاب اسلامی به نتیجه رسید.

وی افزود: انقلاب ما افکار را به‌سوی دشمن واحد سوق داد و دشمن نیز ترفندهایی علیه ایران انجام دادند اما اثری بر ما نداشت.

قزل در ادامه گفت: وقتی مردم عربستان بیدار شوند شیطنت آل سعود از بین می‌رود.

وی با اشاره به فاجعه منا در سال گذشته گفت: حج نقطه مشترک بین همه مسلمانان، شرط عبادت و خالص بودن است، هدف از حج این است که مشکلات جهان اسلام مطرح و حل شود اما این موضوع از مسیر اصلی خود خارج‌شده و تبدیل به‌وسیله ای برای درآمدزایی آل سعود شد.

قزل تأکید کرد: فاجعه منا ننگی بر دامن آل سعود است و مشکل تنها از راه بیدار شدن مردم عربستان و برگرداندن حج به مسیر اصلی خود حل می‌شود.