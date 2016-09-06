بازداشت کلاهبرداری که مدعی ارتباط فامیلی با دادستان کرج بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، حاجی رضا شاکرمی اظهار کرد: فردی به نام «م. گ» که مدعی نسبت فامیلی با دادستان بوده به اتهام غصب عنوان و ادعای اعمال نفوذ در مراجع قضایی کرج بازداشت شد.
وی افزود: متهم که هیچ آشنایی با دادستان نداشته با حضور در محوطه دادسرای کرج و با شناسایی طعمههای ساده لوح، خود را به عنوان یکی از نزدیکان دادستان معرفی میکرده و در قبال دریافت وجوهی، ادعای حل مشکل در هر مرحلهای را داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به اینکه متهم با تدابیر اتخاذ شده شناسایی و بازداشت شد، توضیح داد: وی اکنون با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.
وی با هشدار به مردم و مراجعان به واحدهای مختلف قضایی گفت: مردم نباید فریب چنین اشخاصی را بخورند که مدعی اعمال نفوذ در محاکم قضایی هستند و با پرداخت وجه زمینه کلاهبرداری از خودشان را ایجاد نکنند.
شاکرمی با تاکید بر نفوذناپذیری دستگاه قضایی تصریح کرد: رسیدگی به پروندههای مهم و میلیاردی توسط قضات متعهد استان خود بیانگر سلامت دستگاه قضایی است و هرگونه تخلفی از طریق مراجع نظارتی رصد میشود و با متخلفان بیرونی و داخلی به شدت برخورد میشود از مردم نیز میخواهیم در صورت مشاهده هر موردی، آن را به دفتر دادستانی یا حفاظت اطلاعات دادگستری اطلاع دهند.
