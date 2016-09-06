  1. استانها
  2. البرز
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز خبر داد:

بازداشت کلاهبرداری که مدعی ارتباط فامیلی با دادستان کرج بود

بازداشت کلاهبرداری که مدعی ارتباط فامیلی با دادستان کرج بود

کرج - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از بازداشت کلاهبرداری که مدعی ارتباط فامیلی با دادستان کرج بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، حاجی رضا شاکرمی اظهار کرد: فردی به نام «م. گ» که مدعی نسبت فامیلی با دادستان بوده به اتهام غصب عنوان و ادعای اعمال نفوذ در مراجع قضایی کرج بازداشت شد.

وی افزود: متهم که هیچ آشنایی با دادستان نداشته با حضور در محوطه دادسرای کرج و با شناسایی طعمه‌های ساده لوح، خود را به عنوان یکی از نزدیکان دادستان معرفی می‌کرده و در قبال دریافت وجوهی، ادعای حل مشکل در هر مرحله‌ای را داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به اینکه متهم با تدابیر اتخاذ شده شناسایی و بازداشت شد، توضیح داد: وی اکنون با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.

وی با هشدار به مردم و مراجعان به واحدهای مختلف قضایی گفت: مردم نباید فریب چنین اشخاصی را بخورند که مدعی اعمال نفوذ در محاکم قضایی هستند و با پرداخت وجه زمینه کلاهبرداری از خودشان را ایجاد نکنند.

شاکرمی با تاکید بر نفوذناپذیری دستگاه قضایی تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های مهم و میلیاردی توسط قضات متعهد استان خود بیانگر سلامت دستگاه قضایی است و هرگونه تخلفی از طریق مراجع نظارتی رصد می‌شود و با متخلفان بیرونی و داخلی به شدت برخورد می‌شود از مردم نیز می‌خواهیم در صورت مشاهده هر موردی، آن را به دفتر دادستانی یا حفاظت اطلاعات دادگستری اطلاع دهند.

کد مطلب 3762779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها