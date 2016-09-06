۳۲۰هزار نفر در مسابقات طرح قرآنی۱۴۵۰ شرکت کردند/اختتامیه ۲۰شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مدیر شبکه قرآن و معارف سیما درباره اختتامیه طرح ملی قرآنی ۱۴۵۰ صبح امروز برگزار شد.

محمد حسین محمدزاده مدیر شبکه قرآن و معارف سیما گفت: این طرح ملی از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و امسال با عنوان طرح ملی قرآنی ۱۴۵۰ با محوریت سوره حدید برگزار شد. دلیل انتخاب سوره حدید هم این بود که طبق فرمایش امام صادق (ع) حدید سوره ای است که آیات آغازین آن فهم بهتری برای هدایت و زندگی بهتر نسل های آخرالزمانی فراهم می کند علاوه براینکه در آن آموزه های مهم قرآنی مثل سبک زندگی ایرانی-اسلامی و اقتصاد مقاومتی هم آورده شده است. معنی «حدید» هم در فارسی آهن است که در این سوره کارکرد این عنصر مهم در طبیعت هم آورده شده است.

وی افزود: خوشبختانه مخاطبان این طرح ارتباط بسیار خوبی با سوره برقرار کردند و ما در بخش های تجوید، کتبی، روخوانی، حفظ و روان خوانی شرکت کنندگان بسیاری داشتیم. همچنین در این طرح بسیاری از مطالبات و منویات رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن در نظر گرفته شد و سعی کردیم این انگیزه را در علاقه مندان ومخاطبان این طرح ایجاد کنیم. روخوانی و روان خوانی هم از دیگر موارد مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بود که خوشبختانه در این مورد هم اتفاقات خوبی افتاد به طوری که بسیاری از شرکت کنندگان به صورت خانوادگی در این بخش شرکت کردند.

محمدزاده در ادامه با اشاره به سه بخش مسابقه ای این طرح توضیح داد: مخاطبان این طرح حدود شش میلیون نفر و شرکت کنندگان در مسابقه ۳۲۰ هزار نفر هستند. در کنار اجرای این طرح سه جشنواره هم برگزار شد؛ جشنواره هم خوانی و جمع خوانی که بخش هایی از این جشنواره ساعت ۲۱ از شبکه قران پخش می شد و تا ۱۸ شهریورماه هم ادامه دارد. جشنواره عکاسی مرتبط با آموزه های سوره حدید و جشنواره خوشنویسی آیات سوره حدید که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و بناست در بخش جنبی مراسم اختتامیه نمایشگاهی از این آثار برپا شود.

مدیر شبکه قرآن درخصوص مراسم اختتامیه تصریح کرد: مراسم اختتامیه روز شنبه بیستم شهریورماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ در مرکز همایش های صدا وسیما برگزار و همزمان به صورت زنده از شبکه قران، شبکه دو سیما و شبکه افق پخش می شود. در این مراسم علاوه بر حضور دکتر علی عسگری، رئیس محترم سازمان صدا وسیما یکی از سران سه قوه که هنوز مشخص و قطعی نشده به همراه روسای نهادها و سازمان های مشارکت کننده نیز حضور دارند.ضمن اینکه در این مراسم از خانواده شهدای قرآنی فاجعه منا هم تجلیل و قدردانی می شود.

در ادامه مراسم محمدزاده در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه آیا آمار دقیق و تفکیک شده ای از میانگین سنی مخاطبان و قومیت آنها تهیه شده یا نه گفت: باتوجه به فراگیر بودن طرح، این طرح ملی شامل همه اقشار و گروه های مختلف جامعه می شود ولی هنوز آمار دقیق و تفکیک شده ای در دسترس نیست، از مرکز تحقیقات این مطالبه را خواهیم داشت که اطلاعات دقیق مخاطبان به تفکیک سن، جنس و منطقه آنها را به ما اعلام کند.

وی همچنین ادامه داد: برای دوره های بعدی هنوز تصمیم خاصی گرفته نشده است البته کارشناسان پیشنهاداتی برای انتخاب یک سوره که متضمن دشمن ستیزی و روحیه انقلابی است ارائه دادند ولی چون هنوز قطعی نشده نام آن را اعلام نمی کنم. در مورد فراملی شدن این طرح هم بگویم که امکان بین المللی شدن طرح وجود دارد و در دستورکار دوره های بعدی قرار گرفته است. به دلیل استقبال مخاطبان از این طرح قرار است که در دوره های بعدی این طرح صاحب دبیرخانه و حتی یک شورا مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی شود.

محمدزاده همچنین درباره جوایز دوره قبل که هنوز پرداخت نشده بود تاکید کرد: بنده از ابتدای ورودم به شبکه پیگیر این موضوع بودم و به هرشکل بود آنها را پرداخت کردیم و الحمدلله پرونده آن بسته شد و دیگر جایزه پرداخت نشده از دوره قبل باقی نمانده است.

مدیر شبکه قرآن و معارف سیما در پایان اضافه کرد: در فضای مجازی هم اتفاقات خوبی در رابطه با این طرح افتاد. از تشکیل کانال تلگرام گرفته تا ارسال پیامک و سایت همگی برای معرفی این طرح اقدام کردند. همچنین اولین کارهایی که در شبکه اجتماعی ایرانی «پیام رسان» انجام شد براساس طرح ملی قرآنی ۱۴۵۰ بود به این شکل هرکسی در هرجایی با دانلود این نرم افزار می تواند در اولین شبکه اجتماعی ایرانی -که قراراست به زودی در شکل وسیعی رونمایی شود- عضو شود.

پس از توضیحات محمدزاده، احمد لیالی دبیر طرح ملی قرآنی ۱۴۵۰ به ذکر آمار و ارقامی در این باره پرداخت و گفت: در اجرای این طرح و از ابتدای آن نهادهایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، دارالقرآن بسیج، اتحادیه تشکل های قرآنی و شهرداری تهران مشارکت داشتند. همچنین تا به حال ۱۲۱۶۵ دقیقه برنامه در شبکه های تلویزیونی به این طرح اختصاص یافته است.

لیالی ادامه داد: کتابی هم با موضوع تفسیر سوره حدید و توضیح مفاهیم آن توسط وزارت آموزش و پرورش چاپ شده و قراراست در مدارس توزیع شود. علاوه برتوزیع این ۴۷ هزار جلد فایل PDF آن هم برروی برخی از سایت ها قرار گرفته است.

وی درپایان افزود: سایت این طرح ملی تابه حال ۲۰۰ هزار بازدید کننده داشته است. ۲۳۲ اثر خوشنویسی به دست داوران رسیده و ۲۴۰ عکس هم برای مسابقه عکاسی ارسال شده است. برای این دوره ۱۴۰۰ جایزه دو میلیون ریالی و ۵۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی پیش بینی شده است.