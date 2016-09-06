احیای دریاچه ارومیه حتمی است

به گزارش خبرنگار مهر مراسم امضا با حضور عیسی کلانتری مشاور رئیس جمهور در امور آب و دبیر و مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه، مسعود تجریشی مدیر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، کوبایاشی سفیر ژاپن در ایران، آکیرا نوروتا دبیر اول سفارت ژاپن، نازوکی هوشی دبیر دوم سفارت ژاپن و ناکوزی رئیس دفتر نمایندگی فائو در ایران برگزار شد.

عیسی کلانتری دبیر ستاد احیاء دریاچه ارومیه در این مراسم درباره مفاد این اسناد گفت: مبلغ کمک فائو در این اسناد ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار است و مدت اجرای پروژه ۴ سال تعیین شده است.

مسعود تجریشی نیز در خصوص هزینه ای که دولت دکتر روحانی در مقابل آورده دولت ژاپن نیز توضیح داد: دولت ایران در اجرای این پروژه همراه متخصصین فائو خواهد بود و هزینه های مربوط به متخصصین داخل و مدیریت جامع پروژه را تامین خواهیم کرد.

وی افزود: توسعه سیستم پیشرفته مصرف آب برای کل حوضه دریاچه ارومیه، مدیریت خشک سالی مبتنی بر مدیریت ریسک و مواجهه با آن، اجرای برنامه های اجتماعی، اقتصادی در راستای معیشت جایگزین پایدار و با دوام برای کشاورزی در حوضه آبریز با هدف حفظ منابع آبی و در آمد کافی برای جوامع محلی، برخی از اهداف این پروژه است.

آنها که می گویند دریاچه احیا نمی شود تخصص ندارند

در این نشست کلانتری در خصوص اینکه دریاچه ارومیه در واقعیت قابلیت احیا دارد یا نه گفت: آنهایی که می گویند دریاچه احیاء نمی شود تخصص ندارند؛ وضعیت دریاچه نشان داده است پیش بینی ستاد احیاء و دانشگاه شریف مبنی بر قابلیت احیای دریاچه صحیح بوده و در این مدت نه تنها وضعیت دریاچه تثبیت شد بلکه به عمق آن نیز اضافه شده است.

وی افزود: امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ سانتی متر بر عمق دریاچه اضافه شد چون آب ورودی به دریاچه این قابلیت را داشت که نمک ها را حل کند که با این کار به عمق اضافه شد، این نشان می دهد دریاچه پتانسیل احیا شدن را دارد اما به شرطی که روند احیا ادامه و سرمایه گذاری ها تداوم یابد.

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: اکنون مساحت دریاچه دو هزار و ۶۰۰ کیلومتر مربع است که قرار است تا سال ۱۴۰۲ به وسعت چهار هزار و ۲۰۰ کیلومتر با حددو ۱۵ میلیارد متر مکعب آب برسد که لازمه آن تداوم روند احیاء و سرمایه گذاری ها است.

وی تاکید کرد: به نظر من هر دولتی که بر سر کار بیاید مجبور است دریاچه را احیاء کند زیرا هزینه احیاء حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار است اما هزینه خشک شدن دریاچه بیش از هزار میلیارد دلار است زیرا جابجایی شهرهایی مانند ارومیه و تبریز با این مبلغ امکان پذیر نیست.

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: سال گذشته حدود ۵۰ درصد منابع مالی احیای دریاچه تامین شد اما امسال تاکنون فقط منابعی از آبهای مرزی که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است تامین شده است.

وی افزود: اعتبار امسال برای احیاء هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۵۰۰ میلیون دلار است که دولت باید تامین کند.

افزایش ۴۰ درصدی وسعت دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته

دبیر ستاد احیاء دریاچه ارومیه گفت: دریاچه ارومیه امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۲.۲ درصد آب بیشتر دارد و وسعت آن حدود ۴۰ درصد بیشتر شده است، اکنون تقریبا آب دریاچه مشابه ۴ سال پیش است که امیدواریم با تداوم عملیات احیاء و برنامه هایی که دانشگاه شریف با همکاری سایر دانشگاه ها انجام داده تا ۸ سال آینده شاهد احیاء دریاچه باشم.

وی با قدردانی از دولت ژاپن ادامه داد: این کشور براساس اسناد امضا شده امروز تا ۴ سال آینده در زمینه مسائل اجتماعی حوضه آبریز دریاچه و پایداری آن به ما کمک می کند.

کلانتری همچنین با تشکر از سازمان فائو در راستای کمک به احیاء دریاچه ارومیه گفت: از نماینده سازمان فائو در تهران تشکرمی کنم چون این سازمان در خصوص معیشت جایگزین و مدیریت خشکسالی تلاش می کند.

کلانتری در خصوص صرفه جویی آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه توضیح داد:حدود ۱۶ واحد درصد از آب رودخانه زرینه رود که ۵۰ درصد از آب دریاچه ارومیه را تامین می کند کم کردیم که با این کار نه تنها درآمد کشاورزان کم نشد بلکه بررسی ها نشان می دهد ۱۸ درصد افزایش تولید داشتند.

دبیر ستاد احیاء دریاچه ارومیه ادامه داد: چون در آن منطقه آب به شدت هدر داده می شود و به جای ۰.۸ ضریب تبخیر و تعریق که باید آبیاری کنند ۱.۴ واحد تبخیر و تعریق آب مصرف می کنند یعنی حدود ۴۵ درصد آب اضافه مصرف می شود که این مسئله خود کاهش محصول را به دنبال دارد.

کلانتری درخصوص معیشت جایگزین کشاورزان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: بر این اساس در جاهایی که صرفه جویی آب موجب کاهش درآمد شود معیشت جایگزین اعمال می شود و ما معتقدیم شاید اصلا نیازی به معیشت جایگزین نباشد اما اگر لازم بود حتما اجرا خواهیم کرد.