۴۴ برگزیده بخش کشاورزی لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه ۳۱ امین مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی لرستان برگزار شد که در این مراسم مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان و ... حضور داشتند.

بنا بر این گزارش، در بخش کشاورزی از محمد غفاری، محمدرضا خدایی، رسول کرنوکر، حبیب کرنوکر، وحید احمدی، آیت الله نعمتی، بهمن کاویانی، امیر صالحی، کرم حیدری، ابراهیم علیزاده، ابراهیم گودرزی، رضا یاراحمدی، خسرو راجی، مرتضی دالوندی، عبدالحسین فتاحی، مرادحسین نصرالهی تجلیل شد.

همچنین در بخش دامداری، پرورش زنبور عسل و پرورش ماهیان سردآبی از منصور دیوگان، محمد آروین، میرزا حسین میری، محمد سرداری، فریبرز جمشیدی، خسرو دارابیان، محمد علیزاده، کرامت گل هابیلی، حامد والی زاده مرادی، حسین عبدالوند، تقدیر شد.

در سایر بخش های حوزه کشاورزی استان نیز از مجید پیرهادی، هادی صادق زاده، یاسر پیرزادی، علیرضا لرستان نژاد، عظیم کاظمی مقدم، کامران ساروقی، ماشاالله ولی پور، اعظم مهدی پور، نرگس خلیلی، گلنار یوسف پور، علی بروجی، عباس زمانی، محمدعلی کاوه ای، فرزاد خوشیار، ایرج ساکی، پیام میردریکوند، منوچهر خوشیار و اکرم هیئتی تجلیل به عمل آمد.