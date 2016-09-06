مانع اصلی توسعه صنعت چاپ وزارت ارشاد است

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نشست از سلسله نشست های نکوداشت دومین هفته علوم و فناوری چاپ به همت انجمن علمی فناوری چاپ ایران ظهر امروز سه شنبه ۱۶ شهریور با عنوان علوم و فناوری چاپ و ارائه تجربیات ملی و تجلیل از پیشکسوتان با حضور رؤسای اتحادیههای مرتبط با حوزه صنعت چاپ و نیز نشر و کتابفروشی و سخنرانی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل چاپخانه افست در تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، گلدان ساز مدیرعامل شرکت چاپ افست در سخنان کوتاهی به حاضران در این همایش خوش آمد گفت و گزارشی از چاپ کتب درسی در این چاپخانه که مسئولیت انحصاری چاپ کتاب های درسی مقطع تحصیلی ابتدایی را برعهده دارد، ارائه کرد.
بهمن پورمند نایب رئیس اتحادیه چاپخانهداران تهران در سخنانی ضمن تقدیر از تلاشهای انجمن علمی و فناوری چاپ ایران در برگزاری نشستهای علمی و تخصصی با موضوع چالشهای اصلی صنعت چاپ کشور گفت: تولید و تکثیر فکر و اندیشه، ویژگی بارز صنعت چاپ است. این صنعت لازمه رشد سایر صنایع است و ضروری است که به مشکلات آن توجه بیشتری صورت گیرد.
وی چاپ را پدیده چند بعدی و جانمایه اصلی محصولات فرهنگی، هنری و صنعتی دانست و با تاکید بر لزوم ورود خلاقیت و نوآوری و همچنین تحقیق و پژوهش به حوزه صنعت چاپ و بسته بندی، خواستار همفکری و هم افزایی صنوف مختلف این صنعت برای حل معضلات آن شد.
علی مغانی، رئیس اتحادیه چاپخانهداران خراسان رضوی با یادآوری نامگذاری ۱۱ شهریور به عنوان روز ملی صنعت چاپ از اینکه به گفته او چاپ و بستهبندی اگرچه به همه کالاها هویت میبخشد، خودش هویت ندارد و مورد حمایت قرار نمیگیرد، اظهار تاسف کرد و گفت: متاسفانه در این سالها به جای اینکه به مشکلات صنعت چاپ پرداخته شود، خط دیگری دنبال شد و بازیگران و متولیان و مسئولان اصلی این صنعت، حتی روز ملی صنعت چاپ را هم از هویت انداختند و این صنعت را از اهداف خود دور کردند.
وی آیین نامهها و مقررات تدوین شده برای صنعت چاپ را بسیار قدیمی و مربوط به زمانی خواند که صددرصد کار چاپخانهها محدود به حوزه چاپ کتاب و نشریه بود و گفت: امروزه تنها ۱۸ درصد کار چاپی در کشور به حوزه انتشار کتاب و روزنامه برمیگردد. با این وجود، قوانین همانی هست که بود و ظاهرا قرار هم نیست تلاشی برای بهروز رسانی آنها صورت گیرد.
این فعال حوزه صنفی صنعت چاپ، با اشاره به تصویب اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع خرد و کوچک گفت: متاسفانه ریالی از این تسهیلات به سوی صنعت چاپ سرازیر نشده که این مسئله به معلق ماندن این صنعت بین دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت برمیگردد.
احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه لیتوگرافان هم در سخنانی با انتقاد از کارنامه دولت یازدهم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این دولت در حوزه صنعت چاپ گفت: در شرایطی که ما برای مجوز ماشین آلات، برای انجام کارهای چاپی و برای عرضه آنها و برای دهها مورد دیگر، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داریم، اما این وزارتخانه کوچکترین حمایتی از این صنعت نکرده است.
رئیس اتحادیه لیتوگرافان همچنین با ابراز تاسف از خارج شدن دهها میلیارد تومان ارز از کشور بابت خرید اقلام چاپی از کشورهای همجوار از جمله ترکیه این مسئله را مایه تاسف خواند و افزود: این در شرایطی است که ما هم نیروی انسانی لازم، کافی و هم توان تولید این محصولات را در داخل کشور داریم.
محمدعلی انصاری پور، رئیس اتحادیه چاپخانهداران اصفهان هم کم توجهی صنف چاپ را به دانش روز این صنعت، دلیل اصلی مشکلات فعلی چاپ و بستهبندی ذکر کرد و گفت: باید بخشی از بودجه و توان دفتر امور چاپ وزارت ارشاد صرف آموزش دانش روز صنعت چاپ بدنه این صنعت شود و همچنین در کنار آن ما به عنوان دست اندرکاران اصلی صنعت چاپ، باید نگاه خود را از نگرش سنتی به این صنعت به نگرش فناورانه به آن تغییر دهیم.
رضا بارچیان رئیس اتحادیه چاپخانه داران گلستان هم در سخنانی با بیان اینکه تا زمانی که صنعت چاپ را به سمت علم نبریم و آن را از دانش بهره مند نسازیم، این صنعت بازسازی نمی شود، گفت: ما برای استفاده از تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی واحدهای تولیدی کوچک به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کردیم، اما با کمال تاسف به ما گفتند که شما زیر نظر وزارت ارشاد هستید و نمی توانید از این تسهیلات استفاده کنید.
وی مشکل دیگر چاپخانهها را مالیاتهای گزافی که از آنها گرفته میشود، عنوان کرد و یادآور شد: این اتفاق در حالی رخ میدهد که مطابق قانون، چاپخانه ها به عنوان واحدهای تولیدکننده محصولات فرهنگی و هنری از پرداخت مالیات معاف هستند.
محمد کلاری، پیشکسوت حوزه صنعت چاپ هم در سخنانی با اشاره به تلاشهای چندین ساله خود و سایر فعالین پیشکسوت این صنعت برای کم کردن از مشکلات آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اصلی ترین مانع پیشرفت این صنعت دانست و در بیان انتقادی گفت: من در ۴۴ سالی که در اتحادیه چاپخانهداران تهران مسئولیت های مختلف داشته ام، حتی یک بار هم ندیدم که این وزارتخانه به اندازه یک ارزن برای حل مشکلات صنعت چاپ، قدمی بردارد.
نظر شما