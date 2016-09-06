آزمایشگاه استاندارد در مرز ماهی رود خراسان جنوبی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مشیر الحق عابدی پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه توسعه صادرات خراسان جنوبی و شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان با اشاره به کالاهای صادراتی در مرز، بیان کرد: باید مرغوبیت این کالاها موردبررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بررسی مرغوبیت محصولات نیازمند ساخت آزمایشگاه در مرز، است، افزود: بنابراین آزمایشگاه استاندارد ویژه باید در مرز ماهی رود ایجاد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه مرز متعلق به مرزنشینان است، تاکید کرد: باید آمار واقعی مرزنشینان پایش شود.

رئیس سازمان بازارچه‌های مرزی خراسان جنوبی هم در این جلسه از راه‌اندازی فروشگاه عرضه و خرده‌فروشی کالای مرزی در مرز استان خبر داد و گفت: سال گذشته مجوز ساخت این فروشگاه را از سازمان توسعه تجارت کشور و گمرک جمهوری اسلامی گرفتیم.

محمدرضا فخر با بیان اینکه در حال حاضر سوله و زمین موردنظر برای ساخت این مرکز آماده شده است، گفت: این زمین را برای احداث در اختیار بخش خصوصی می‌گذاریم.

رئیس سازمان بازارچه‌های مرزی خراسان جنوبی ادامه داد: در راستای راه‌اندازی این فروشگاه، تعاونی‌های مرزنشین برای همکاری در اولویت قرار دارند.

فخر با اشاره به طرح سایت بازارچه‌های مرزی، بیان کرد: ده هکتار به این طرح الحاق شده و باید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باید این طرح را متناسب با شرایط روز طراحی کنیم، افزود: بعد از طراحی و تصویب طرح، عملیات اجرایی آن با توجه به بودجه اجرا خواهد شد.

فخر با اشاره به مجتمع‌های رفاهی در مرز، بیان کرد: برخی از خدمات رفاهی مانند نانوایی، رستوران، بوفه و غرفه‌های تجاری برای مرز تعریف شده است.