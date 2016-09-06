سفیر پرتغال با ظریف دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امورخارجه دیدار خداحافظی سفیر پرتغال در تهران با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش انجام شد.

پیش از این دیدار هم رئیس مجلس فرانسه با ظریف دیدار و گفتگو داشت.