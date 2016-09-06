  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۳۵

دقایقی پیش؛

سفیر پرتغال با ظریف دیدار کرد

سفیر پرتغال با ظریف دیدار کرد

سفیر پرتغال در ایران دقایقی پیش به دیدار خداحافظی با ظریف رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امورخارجه دیدار خداحافظی سفیر پرتغال در تهران با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش انجام شد.

پیش از این دیدار هم رئیس مجلس فرانسه با ظریف دیدار و گفتگو داشت.

کد مطلب 3762796
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها