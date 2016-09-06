اختتامیه مسابقه «رازهای آسمانی» برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن ناصری‌پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در آئین اختتامیه پنجمین دوره مسابقه رازهای آسمانی که دوشنبه ۱۵ شهریور در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد با اعلام این خبر، با انتقاد از بداخلاقی‌های موجود درجامعه، رویکرد این سازمان را درراستای ارتقای فرهنگ رفتاری مردم عنوان کرد که «مسابقه رازهای آسمانی» مسیری شد تا در قالب یک رویداد، شیوه زندگی درست را به افراد جامعه نشان دهد.

ناصری پور با اشاره به رایگان شدن دوره‌های آموزش قرآن در تمامی فرهنگسراها و مراکز فرهنگی این سازمان، استقبال شهروندان از دوره‌های مختلف آموزش قرآن را بیش از ۵۰۰ درصد عنوان کردکه دوره‌های مفاهیم قرآنی، ۳۷ درصد آن را به خود اختصاص داده که بیشترین مراجعین در رده‌های سنی ۱۸ تا ۲۶ ساله بوده‌اند.

وی ضمن قدردانی از دست اندرکاران «مسابقه رازهای آسمانی» که برای کارکنان مدیریت شهری و مساجد منتخب شهر تهران در طول ماه مبارک رمضان برگزار شد اظهار امیدواری کرد: به زودی شاهد آغاز تمهیدات برگزاری این مسابقه در سال آینده که در سطح وسیعتری برگزار می شود خواهیم بود تا شاهد توفیق بزرگتری باشیم.

در ابتدای این مراسم، ملوک سید آبادی دبیر اجرایی «مسابقه رازهای آسمانی» و رییس فرهنگسرای اخلاق در گزارشی ضمن تشریح مراحل اجرایی پنجمین دوره مسابقه رازهای آسمانی، «با رویکرد تکریم زندگی در قرآن کریم» با اشاره به شرکت کارکنان و خانواده‌های شاغل در شرکتها، موسسات، معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری تهران ونمازگزاران ۱۱۰ مسجد شهر تهران در این مسابقه، تعداد برگزیدگان کارکنان مدیریت شهری و نمازگزاران مساجد را ۷۹۸ نفر اعلام کرد که پاسخ های صحیح این مسابقه ۸۹ درصد بوده که نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است.

سید آبادی ابراز امیدواری کرد: برگزاری مسابقه «رازهای آسمانی» در ماه مبارک رمضان شرایط انس بیشتر کارکنان مدیریت شهری و نمازگزاران مساجد را با آیات نورانی کلام وحی در باب تکریم زندگی فراهم کرده باشد.

در ادامه حامد معنوی، قطعاتی در رثای شهدای منا و همچنین دو قطعه در منقبت حضرت علی (ع) و حضرت رضا(ع) اجرا کرد.

همچنین در این برنامه از حجت الاسلام محمد حسن مقدسی حافظ کل قرآن کریم و امام جماعت مسجد شهید بهشتی به پاس یک عمر آموزش و ترویج آموزه های قرآنی، با اهدای هدیه و لوح تکریم ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تجلیل شد.

در پایان این مراسم با حضور مسئولان بصورت نمادین هدایای برگزیدگان نمایندگان سازمان‌ها، شرکتها، معاونتها، شهرداری‌های مناطق و موسسات تابعه شهرداری تهران اهداء شد.