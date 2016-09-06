۶۵ هزار واحد مسکن مهر گیلان به مالکان تحویل داده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی در حاشیه مراسم افتتاح دو هزار و ۶۵۰ واحد مسکن مهر که ظهر سه شنبه در شهرستان انزلی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از سیاست ها و اولویت های محوری دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بحث مسکن و تولید آن برای اقشار کم درآمد جامعه بوده است.

وی با بیان اینکه در دوره های مختلف برای این موضوع، رویکردهای مختلفی اعم از واگذاری زمین، ساخت واحدهای استیجاری، اجاره به شرط تملیک و نهایتا مسکن مهر وجود داشت، افزود: البته در قانون ساماندهی، مسکن مهر وجود نداشته بلکه اجاره زمین به صورت ۹۹ ساله بوده که بعدها با این عنوان خوانده شد.

قائم معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به واگذاری یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه زمین در کشور تا سال ۸۶ گفت: حدود ۲۵۰ هزار واحد تحت عنوان های مختلف در این زمین ها ساخته و واگذار شده است.

اصغری مهر آبادی با بیان اینکه در ابتدای اجرای این طرح در سال ۸۶، یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن، توزیع استانی شد خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ادامه اجرای این طرح، این میزان به دو میلیون و ۲۱۵ هزار واحد رسیده که با بانک های عامل قرارداد های مورد نیاز منعقد شد.

وی به سهم بالای بانک مسکن در این قراردادها اشاره کرد و گفت: تسهیلات حدود ۹۰ هزار واحد مسکن توسط سایر بانک های عامل پرداخت و مابقی بر عهده بانک مسکن قرار گرفت.

این مقام مسئول افزود: پرداخت حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک مسکن در سطح کشور انجام شده و سایر بانک های عامل نیز در این زمینه دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده اند که در مجموع ۴۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان طی این مدت پرداخت شده است.

به گفته وی، سقف مصوب تسهیلات بانکی ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان آن از محل خط اعتباری و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل وصول اقساط تأمین می شود.

قائم معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خوشبختانه گیلان در این زمینه عملکرد مطلوبی ارائه کرده است، گفت: از ۷۵ هزار واحد سهم مسکن مهر استان گیلان، ۶۵ هزار واحد ساخته و به صاحبان واحدها تحویل داده شده است.

اصغری مهرآبادی این عملکرد را بسیار خوب در طی مدت شش سال برای استان گیلان توصیف و تصریح کرد: اجرای این طرح در گیلان از سال ۸۸ شروع شده که این عملکرد نشان دهنده تعامل و همکاری همه دستگاه های اجرایی برای رسیدن به این مهم است.

وی با اشاره به اهتمام و پیگیری های انجام شده از سوی دولت با توجه به شرایط سخت اقتصادی گفت: از مجموع دو میلیون و ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر، یک میلیون و ۷۶۰ هزار واحد مورد بهره برداری قرار گرفته که ۷۵۰ هزار واحد آن در طی دو سال گذشته به اتمام رسیده است.

این مقام مسئول به مصوبات و تسهیلات دولت برای اجرای این پروژه در سال جاری اشاره و اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با همکاری همه مسئولان این ۷۵۰ هزار واحد را تا پایان سال به ۸۰۰ هزار واحد برسانیم.