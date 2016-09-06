به گزارش خبرنگار مهر، حمزه عبدکوند پیش ازظهر سه شنبه در کمیته ترافیک شهرستان اسدآباد با تشریح اقدامات انجام شده برای راهاندازی مرکز معاینه فنی، اظهار داشت: درخواست راهاندازی مرکز معاینه فنی خودرو توسط شهرداری به شورای شهر ارائه شد و با موافقت اعضای شورا مجوز لازم این اقدام به انجام رسیده تا از طریق سازمان حمل ونقل و تاکسیرانی شهرداری، این امر انجام شود.
حمزه عبدکوند درباره جانمایی مرکز معاینه فنی گفت: محل ایستگاه آتشنشانی شماره ۲ شهر اسدآباد برای این امر در نظر گرفته شده است.
وی افزود: پیشبینی میشود پس از خرید دستگاههای لازم و نصب آنها در محل مورد نظر و تجهیز محل، در دهه فجر این طرح به بهرهبرداری برسد.
شهردار اسدآباد عنوان کرد: ۳ پارکینگ روباز در شهر اسدآباد وجود دارد که از این تعداد، ۲ پارکینگ فعال بوده و یک پارکینگ نیز درحال آمادهسازی است.
وی عنوان کرد: در آینده نزدیک پارکینگ استاندارد در مساحتی افزون بر ۲ هزار متر در شهر اسدآباد ساخته میشود که زمین این طرح نیز درنظر گرفته شده است.
عبدکوند درباره معضل سد معبر عنوان کرد: شهرداری به تنهایی قادر به جمعآوری و مدیریت این مشکل نیست و در این راستا همکاری و مشارکت دستگاههای دیگر نیز نیاز است.
وی تاکید کرد: شهرداری مجدانه پیگیر جمعآوری سد معبر کنندگان بوده و در این راستا درصدد هدایت دستفروشان به ساختمان جهاد قدیم واقع در خیابان ۱۵خرداد است.
شهردار اسدآباد عنوان کرد: دستفروشانی که تمایل به استفاده از مکان جهاد قدیم را نداشته باشند برای ساماندهی میتوانند از غرفههای جاده سلامت استفاده کنند.
وی در رابطه با ساماندهی وانتبارها نیز گفت: ساماندهی و جمعآوری سد معبر وانتبارهای سطح شهر نیز برعهده راهنمایی و رانندگی است.
رئیس اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان اسدآباد نیز در این جلسه گفت: شهرستان اسدآباد دارای وضعیت ترافیکی مطلوبی است به طوری که هیچ گره ترافیکی در شهر وجود ندارد.
فرخ جمالی با بیان اینکه مقررات راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان اسدآبادی به صورت کامل رعایت شده است، گفت: در ۵ ماهه نخست امسال فقط یک مورد تصادف فوتی در این شهرستان ثبت شده است. پ
وی عنوان کرد: در این مدت تعداد ۳۵ تصادف جرحی رانندگی صورت گرفته و ۱۳۶۵ دستگاه موتور سیکلت و ۴۷۷ خودرو توسط راهنمایی ورانندگی توقیف شده است.
