۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۴۹

شهردار اسدآباد:

مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در اسدآباد راه‌اندازی می‌شود

اسدآباد- شهردار اسدآباد گفت: مرکز معاینه فنی خودروهای سبک تا پایان سال در شهرستان اسدآباد راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه عبدکوند پیش ازظهر سه شنبه در کمیته ترافیک شهرستان اسدآباد با تشریح اقدامات انجام شده برای راه‌اندازی مرکز معاینه فنی، اظهار داشت: درخواست راه‌اندازی مرکز معاینه فنی خودرو توسط شهرداری به شورای شهر ارائه شد و با موافقت اعضای شورا مجوز لازم این اقدام به انجام رسیده تا از طریق سازمان حمل ونقل و تاکسیرانی شهرداری، این امر انجام شود.

حمزه عبدکوند درباره جانمایی مرکز معاینه فنی گفت: محل ایستگاه آتش‌نشانی شماره ۲ شهر اسدآباد برای این امر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود پس از خرید دستگاه‌های لازم و نصب آنها در محل مورد نظر و تجهیز محل، در دهه فجر این طرح به بهره‌برداری برسد.

شهردار اسدآباد عنوان کرد: ۳ پارکینگ روباز در شهر اسدآباد وجود دارد که از این تعداد، ۲ پارکینگ فعال بوده و یک پارکینگ نیز درحال آماده‌سازی است.

وی عنوان کرد: در آینده نزدیک پارکینگ استاندارد در مساحتی افزون بر ۲ هزار متر در شهر اسدآباد ساخته می‌شود که زمین این طرح نیز درنظر گرفته شده است.

عبدکوند درباره معضل سد معبر عنوان کرد: شهرداری به تنهایی قادر به جمع‌آوری و مدیریت این مشکل نیست و در این راستا همکاری و مشارکت دستگاه‌های دیگر نیز نیاز است.

وی تاکید کرد: شهرداری مجدانه پیگیر جمع‌آوری سد معبر کنندگان بوده و در این راستا درصدد هدایت دستفروشان به ساختمان جهاد قدیم واقع در خیابان ۱۵خرداد است.

شهردار اسدآباد عنوان کرد: دست‌فروشانی که تمایل به استفاده از مکان جهاد قدیم را نداشته باشند برای ساماندهی می‌توانند از غرفه‌های جاده سلامت استفاده کنند.

وی در رابطه با ساماندهی وانت‌بارها نیز گفت: ساماندهی و جمع‌آوری سد معبر وانت‌بارهای سطح شهر نیز برعهده راهنمایی و رانندگی است.

رئیس اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان اسدآباد نیز در این جلسه گفت: شهرستان اسدآباد دارای وضعیت ترافیکی مطلوبی است به طوری که هیچ گره ترافیکی در شهر وجود ندارد.

فرخ جمالی با بیان اینکه مقررات راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان اسدآبادی به صورت کامل رعایت شده است، گفت: در ۵ ماهه نخست امسال فقط یک مورد تصادف فوتی در این شهرستان ثبت شده است. پ

وی عنوان کرد: در این مدت تعداد ۳۵  تصادف جرحی رانندگی صورت گرفته و ۱۳۶۵ دستگاه موتور سیکلت و ۴۷۷ خودرو توسط راهنمایی ورانندگی توقیف شده است.

