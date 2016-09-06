به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین (ع) همدان، رسول کرمی از برگزاری همایش «شبکه های اجتماعی فرصت یا تهدید؟» در همدان خبر داد و اظهار داشت: سخنران ویژه این همایش حجت الاسلام کهوند، استاد کشوری عرصه فضای مجازی است.

وی افزود: این مراسم پنج شنبه ۱۸ شهریور ماه از ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا همدان برگزار می شود.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان همدان گفت: در برگزاری این مراسم نهادهایی همچون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان همدان، معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری همدان، اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، معاونت فرهنگی، اجتماعی سپاه انصار و دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان ما را یاری می دهند.

وی بیان کرد: این همایش با هدف آگاه‌سازی و روشنگری در خصوص شبکه های اجتماعی و فرصت ها و تهدید هایی که دارند برگزار می شود