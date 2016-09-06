پیش بینی ۱۳۸.۵ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت فرهنگسراهای همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خجسته ظهر سه شنبه در کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان با بیان اینکه پیگیری ساخت فرهنگسراها و سالن های ورزشی از دور سوم شورای شهر همدان و از سال ۹۱ شروع شد، اضافه کرد: عملیات اجرایی تعدادی از فرهنگسراها از پیشرفت بالایی برخوردار است و بزودی تجهیز شده و راه اندازی خواهد شد.

خجسته با تاکید بر تسریع در روند عملیات اجرایی فرهنگسراها و سالن های ورزشی از وجود ۱۲ فرهنگسرای در حال ساخت در شهر خبر داد و گفت: زمین ۱۹ پروژه نیز آماده ساخت بوده و ۱۰ پروژه نیز به بهره برداری رسیده است.

خجسته از واگذاری ۷ زمین برای احداث فرهنگسراها خبر داد و اضافه کرد: همچنین ۲۰ زمین در حال پیگیری برای ساخت است و تاکنون سه زمین برای احداث سالن های ورزشی به سپاه واگذار شده که از این تعداد دو مورد در حال ساخت است.

تالار قرآن همدان ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

وی همچنین اظهار داشت: تاکنون برای تالار قرآن همدان ۲۲۵ میلیارد ریال هزینه شده اما عدم پوشش گنبد تالار قرآن مشکل اصلی این پروژه است و این پروژه در حال حاضر ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی عنوان کرد: امسال برای تکمیل فرهنگسراهاب ولایت، نورمحال، محمدیه و فاز دوم فرهنگسرای مهر ۲۱ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که انتظار می‌رود شهرداری همدان در این زمینه اقدامات خوبی را داشته باشد.

وی با اعلام اینکه امسال برای فاز دوم فرهنگسرای تاریخ و تمدن سه میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: برای احداث فاز نخست دهکده ورزشی همدان ۵ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده اما تاکنون روند اجرای پروژه مورد قبول نبوده است.

رضا غلامی خجسته اظهار داشت: برای اجرای پروژه‌های فرهنگسرای شهر همدان ۱۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در بودجه امسال پیش‌بینی شده که انتظار می‌رود مدیران شهرداری نسبت به این روند اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگسراها باید فعال بوده و اقشار مختلف امکان استفاده از ظرفیت ایجاد شده را داشته باشند، اظهار داشت: معاونت فرهنگی شهرداری همدان ساخت مجموعه‌های فرهنگسرا و ورزشی را در دستور کار قرار داده و این موضوع را عملیاتی کنند.

تاکید بر حمایت تیم فوتبال شهرداری همدان

این عضو شورای اسلامی شهر همدان با تاکید بر حمایت تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: تیم فوتبال شهرداری همدان با همت و تلاش فراوان از لیگ دسته ۳ به دسته ۲ صعود کرد در حالی که تیم پاس از دسته یک به ۲ سقوط کرد و بر این اساس باید تیم شهرداری مورد حمایت واقع شود.

رئیس شورای شهر همدان نیز با بیان اینکه ریشه و اساس تمامی مباحث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه به فرهنگ مربوط می‌شود، گفت: اگر فرهنگ یک جامعه اصلاح شده و خوب باشد تمام مباحث اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز مدیریت می‌شود.

رضا میرزایی با تاکید بر اینکه خروجی فعالیت‌های فرهنگی زمانی مطلوب و مورد رضایت خواهد بود که مردم را در این مسائل درگیر کنیم، اظهار داشت باید زمینه را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی فراهم کرد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان نیز در این جلسه بیان کرد: پیاده‌راه‌سازی ۶ خیابان اصلی همدان جز مصوبات طرح تفضیلی است که باید اجرایی شده و یکی از ضرورت‌های شهر همدان محسوب می‌شود.

ابراهیم مولوی اضافه کرد: پس از اجرای پروژه پیاده‌راه‌سازی خیابان بوعلی پروژه پیاده‌راه‌سازی خیابان اکباتان نیز آغاز می‌شود.

پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی باید در شهر مورد توجه قرار گیرد

وی با بیان اینکه پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی باید در شهر مورد توجه قرار گیرد، گفت: شورای اجتماعی محلات باید در راستای تغییر رویکرد شهر باشد.

عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به اینکه در برابر شورایارانی که به دنبال سواستفاده بودند ایستادگی شد، گفت: برخی از شورایاران در دور سوم شورا به دنبال تک‌روی بودند.

سیداحمد حسنی حلم با اشاره به اینکه فرهنگسراها از نظر عمرانی و فیزیکی پیشرفت‌های مختلفی داشته‌اند ولی در این بین برنامه‌ریزی برای فعالیت فرهنگسراها از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: فرهنگسراها تنها نباید برای پر کردن اوقات فراغت مورد استفاده قرار گیرد.