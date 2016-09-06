آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد پیام نور از ۲۰ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، ثبت نام تمام پذیرفته شدگان از ۲۰ لغایت ۲۵ شهریورماه به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir صورت می گیرد.

تمام پذیرفته شدگان در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور می توانند در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه گلستان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

پذیرفته شدگان لازم است با مراجعه به سایت http://reg.pnu.ac.ir از نحوه نام نویسی آگاهی یابند.

پذیرفته شدگان پس از ورود به سایت در مهلت اعلام شده و با مطالعه صفحه ورودی می‌توانند با استفاده از شناسه کاربری و گذر واژه (در صفحه اول سایت فوق الذکر در زمان ثبت نام اعلام می شود) وارد سیستم جامع دانشگاهی گلستان شوند.

پذیرفته شدگان لازم است اسکن مدارک ذیل را در قالبJPGیا JPEG و با حجم هرعکس حداکثر ۲۵۰ کیلو بایت تهیه و در هنگام ثبت نام غیر حضوری بارگذاری کنند.

همچنین تصویر صفحه اول وسوم شناسنامه، تصویر کارت ملی (پشت و رو)، مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان)، تصویر مدرک کارشناسی (برای مدرک کارشناسی ناپیوسته لازم است مدرک کاردانی نیز درج شود و گواهی از مراجع ذیربط مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه از دیگر مدارکی است که باید بارگذاری کنند.

دانشجویان پس از ثبت نام اولیه و بارگذاری مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده در زمان تعیین شده به محل قبولی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

امکان تقاضای مهمان از تاریخ ۲۱شهریور۹۵ لغایت ۲۷شهریور۹۵ در سامانه آموزشی گلستان و برای نیمسال اول ۹۶/۹۵ فراهم است.

انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ ۲۳شهریور ۹۵ لغایت ۳۱شهریور ۹۵ خواهد بود .