به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان همدان، سمیه قمری کیک بوکسینگکار تویسرکانی که برای شرکت درمسابقات جهانی کیک بوکسینگ به کشور آلمان اعزام شده بود، در رده سنی بزرگسالان و در وزن ۶۵ کیلوگرم موفق به دریافت مدال نقره شد.
در مسابقات قهرمانی جهان کیک بوگسینگ زنان در آلمان سمیه قمری مبارز وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کیک بوگسینگ ایران با شکست حریفان خود به مرحله فینال رسید و در مرحله فینال در مقابل حریفی از کشور ولز قرار گرفت و نتیجه را واگذار کرد و به مقام نایب قهرمانی رسید و صاحب مدال نقره این دوره از مسابقات شد.
تیم کیک بوکسینگ WKA ایران در پایان رقابتهای جهانی ورزشهای رزمی ۲۰۱۶ آلمان به ۱۴ مدال ارزشمند دست یافت.
مسابقات بازیهای جهانی هنرهای رزمی ٢٠١٦ آلمان با حضور ٨٠٠ نفر در ردههای سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان ١٣ و ١٤ شهریورماه در شهر کسینگن آلمان برگزار شد و تیم ایران در مجموع از این سری از رقابتها ۴ طلا، ۲ نقره و ۸ مدال برنز کسب کرد.
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