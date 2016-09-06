۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

«امیدملی ایرانیان» جایگزین سایت هسته‌ای شد

پایگاه خبری – تحلیلی «امید ملی ایرانیان» از امروز جایگزین پایگاه امید هسته‌ای ایرانیان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این پایگاه، امید ملی ایرانیان با همان کادر و تیم امید هسته ای و با همان نشان اینترنتی سابق www.inhnews.ir، جایگزین این سایت هسته‌ای شده است.

بنابراین گزارش، تغییر شرایط مذاکرات هسته‌ای و به نتیجه رسیدن و در مسیر مشخص قرار گرفتن آن موجب شده بود در امید هسته‌ای علاوه‌بر مباحث هسته‌ای به دیگر حوزه‌ها به خصوص حوزه سیاست خارجی و امور بین الملل نیز پرداخته شود و تغییر نام و لوگو برای تنظیم آن با محتوای این پایگاه است؛ محتوایی که کماکان مسائل هسته‌ای را مدنظر دارد اما از این پس بیش از گذشته مسائل و موضوعات حوزه دیپلماسی از منظر تخصصی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

