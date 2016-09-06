۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۰۹

باشگاه کشاورزان بوشهر افتتاح شد

بوشهر- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از افتتاح باشگاه کشاورزان در بوشهر خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان بوشهر، مهدی صداقت  اظهار داشت: سامانه 1559 (باشگاه کشاورزان) با هدف کاهش هزینه های کشاورزان در خرید نهاده ها و کسب اطلاعات در کمترین زمان از سوی کشاورزان در خصوص موجودی نهاده ها و همچنین سایر خدمات قابل ارائه به آنان افتتاح شد.

وی گفت: این سامانه به منظور ارتباط مستقیم با کشاورزان و ارائه خدمات بهتر به آنها ایجاد شده است.

صداقت شعار افزود:  در قالب این سامانه  به کشاورزان استان، خدمات مشاوره‌ای از قبیل وضعیت آب و هوا، آزمایشات خاک و آب و مشاوره‌های کشاورزی ارائه می‌ شود.

