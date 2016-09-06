باشگاه کشاورزان بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان بوشهر، مهدی صداقت اظهار داشت: سامانه 1559 (باشگاه کشاورزان) با هدف کاهش هزینه های کشاورزان در خرید نهاده ها و کسب اطلاعات در کمترین زمان از سوی کشاورزان در خصوص موجودی نهاده ها و همچنین سایر خدمات قابل ارائه به آنان افتتاح شد.

وی گفت: این سامانه به منظور ارتباط مستقیم با کشاورزان و ارائه خدمات بهتر به آنها ایجاد شده است.

صداقت شعار افزود: در قالب این سامانه به کشاورزان استان، خدمات مشاوره‌ای از قبیل وضعیت آب و هوا، آزمایشات خاک و آب و مشاوره‌های کشاورزی ارائه می‌ شود.