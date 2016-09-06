پیگیر راه اندازی خط کشتیرانی میان اهواز تا خرمشهر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز سه شنبه در جریان بازدید از شرکت کشتی سازی اروندان در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید قبلی اش از شرکت کشتی سازی اروندان در هفته گذشته اظهار کرد: آمادگی خود را برای کمک تمام‌عیار از صنعت و گسترش آن در استان و رونق اقتصاد و اشتغال مولد که مدلی از اقتصاد مقاومتی است اعلام می‌کنم.

وی افزود: در این زمینه فعالیت‌های این شرکت را دیده ام که هم لذت بردم و هم آماده هستیم تا دوستان را حمایت کنیم.

استاندار خوزستان با اشاره به مواجه این شرکت با چند مشکل عنوان کرد: قرار شد تا مسئله بانکی این شرکت از پایتخت به استان منتقل شود و آن را حل کنیم ضمن آنکه فرمانداری خرمشهر نیز موظف به تهیه گزارشی از فعالیت ۵ کشتی‌سازی موجود در این شهرستان شد.

ستاد اقتصاد مقاومتی خرید از خارج را ممنوع کند

وی تصریح کرد: از ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز تقاضا می کنیم تا در جهت حمایت از این مسئله طبق قوانین و مقررات مربوطه خرید از خارج را ممنوع کنند مگر آنکه توان ساخت آن در داخل نباشد، به طور قطع با مدارک، مستندات و پیوست‌هایی که برای این درخواست آماده می‌شود، تلاش می‌کنیم تا این کار به طور حتم انجام شود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه دکتر جهانگیری مهرماه امسال بازدیدی از استان خوزستان خواهد داشت، گفت: سعی داریم تا در سفر وی به آبادان و خرمشهر حتما بازدید از چنین مکانهایی را در برنامه وی بگنجانیم تا از وضع موجود و توانمندی‌های منطقه اطلاع پیدا کنند.

حمایت تمام قد از صنعت کشتی سازی

شریعتی افزود: به نوبه خود و در حد توان از فعالیت دوستان، اشتغال و چرخش ثروتی که در این منطقه ایجاد شده حفاظت و حمایت می کنم ضمن آنکه نگاهی نیز به گسترش و توسعه این صنعتی که اکنون بومی شده، داریم.

استاندار خوزستان با اشاره به اشتغال ایجاد شده از طریق شرکت کشتی سازی اروندان که از خروج ارز نیز جلوگیری کرده است، اضافه کرد: واردات کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد به صلاح کشور نیست.

پروژه ها با منافع ملی عوارض اش هم ملی دیده شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه منافع خوزستان ملی و مضرات آن محلی است، تصریح کرد: به طور مثال اجرای پروژه‌های بزرگ و ملی در هر منطقه ای که افزایش سود، سرمایه و تولید ناخالص ملی را در پی دارد، یکسری عوارض همچون عوارض زیست‌محیطی و بروز مشکلات در بحث رودخانه کارون را نیز به همراه دارد که لازم است تا این عوارض نیز به شکل کلی دیده شود و کل کشور بایستی در رفع آن عوارض و رعایت ضوابط آن برای محیط زیستی بهتر برای خوزستانی‌ها وارد عمل شود.

استاندار خوزستان گفت: من این را شهادت می‌دهم که در طی مدتی که تصدی امور استانداری را بر عهده گرفتم و مشکلات را با مسئولان ملی همچون شخص رئیس جمهور و معاون اول وی در میان گذاشتم، همگی بر روی این مسئله حساس شدند.

لزوم اتخاذ تصمیمات جهادی دیگر برای تکمیل تصمیمات قبلی

شریعتی با بیان اینکه برای مسائل مهمی همچون آب و فاضلاب و بهبود شرایط زیست‌محیطی استان از سوی دولت تصمیماتی گرفته شد، افزود: به تصمیمات جهادی و انقلابی بزرگتر دیگری برای تکمیل تصمیمات قبلی نیاز است و این اراده را در دوستان دیدم و قول همکاری نیز داده اند.

وی با اشاره به گفته معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر اینکه با فاینانس هیچ پروژه‌ای در کشور به علت تعهدات سنگین مالی که به دولت و کشور وارد می‌آورد موافق نیستم، اظهار کرد: وی تنها با اجرای پروژه آب و فاضلاب خوزستان از طریق فاینانس موافق است که در این زمینه نیز پیگیرهایی صورت گرفته است.

از حق مردم در مواجه با مدیران کم کار نمی گذریم

شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در خدمت مدیرانی که کارشان را به خوبی انجام می دهند، هستیم، گفت: در مورد مدیران کم کار و یا آنانی که کارشان را به نحو مطلوب به انجام نمی رسانند ولو اینکه تنها ۶ ماه از زمان مدیریتشان گذشته باشد، در وهله نخست در جهت تقویت و انجام درست و مناسب امور محوله شان به آنان کمک می کنیم اما اگر باز هم کارش را به نحو خوبی انجام ندادما نیز مجبوریم تا از حق مردم نگذریم و از این بابت مطمئن باشید.

استاندار خوزستان افزود: در زمان حاضر یک مقدار تحرک در استان ایجاد شده است هرچند که پیشتر نیز این تحرک بود اما اکنون تا حدی این تحرک را بیشتر کرده ایم و تلاش می‌شود تا هر روز نیز بیشتر از قبل شود.