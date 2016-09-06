حفظ وارتقای جایگاه خبرنگاری درگروحضورافرادی با روحیه انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فرزی امروز سه شنبه در ابتدای کارگاه آموزشی خبرنگاری در جنگ و بحران که در سالن پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد، گفت: معتقدم تمام خبرنگاران استان کردستان عرصه بحران را به خوبی می شناسند و تاکنون هم توانستند در این راستا موفقیت های زیادی کسب کردند.

وی بیان کرد: خبرنگاران این استان سال ها است که در بحران های مختلف فرهنگی که توسط دشمنان علیه فرهنگ و اصالت و ارزش های اسلامی وانقلابی براین منطقه ایجاد شده، کار می کنند و به خوبی هم توانستند فضا را مدیریت کنند.

وی ادامه داد: به همان اندازه که آمادگی و آموزش برای حضور در منطقه بحران زده لازم و موثر است آموزش و مهارت برای پاکسازی مناطق آلوده توسط دشمنان هم نیازی ضروری است.

معاون فرهنگی نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه هدف و تلاش دشمنان اسلام تغییر باورها واعتقادات مسلمانان است، بیان کرد: برهه کنونی عرصه و فضایی نیست که یک مجموعه یا نهاد بتواند به تنهایی به مقابله با دشمنان بپردازد و می طلبد تمامی اقشار مختلف مردم در این راستا همدل وهمگام شوند.

وی ادامه داد: گاهی بی تدبیری های داخلی به مسائلی دامن می زند و شرایطی را ایجاد می کند که باید خبرنگاران صادق و سریع الهجه وارد میدان شده و حقایق را بازگو کنند.

حجت الاسلام فرزی بیان کرد: در هر جامعه ای اگر خبرنگاران آن قدرت، صداقت و توجه به منافع ملی را سرلوحه کار خود قرار دهند بی شک موفقیت های زیادی را کسب خواهند کرد.

وی یکی از مشکلات حوزه خبرنگاری در کشور را عوام زدگی خواند و افزود: متاسفانه گاهی خبرنگاران بدون توجه به منابع خبری موثق اقدام به کپی کردن و انتشار اخبارمی کنند.

وی اظهارداشت: حفظ وارتقای جایگاه خبرنگاری منوط به حضور و فعالیت عناصر متدین وفعال با روحیه انقلابی و مقابله ومبارزه با اشرافی گری است.

در پایان این کارگاه از ابراهیم دلاوری و افشین غلامی خبرنگاران حوزه ایثار و مقاومت کردستان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.