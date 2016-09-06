  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۵۰

فیلم/ رونمایی از تیزر انیمیشن «ناسور» با قطعه‌ای از چاوشی

فیلم/ رونمایی از تیزر انیمیشن «ناسور» با قطعه‌ای از چاوشی

یکی از تیزرهای طراحی شده برای انیمیشن سینمایی «ناسور» با صدای محسن چاوشی رونمایی شد.

دریافت 35 MB

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از تیزرهای انیمیشن سینمایی «ناسور» به کارگردانی کیانوش دالوند و تهیه‌کنندگی داریوش دالوند و محمدحسین قاسمی رونمایی شد.

یکی ازنکات قابل توجه این تیزر استفاده از قطعه ای از محسن چاوشی به نام «غدیر خون» است. این قطعه یکی از قطعات آلبوم «سلام آقا» ویژه ماه محرم است.  

طبق آخرین برنامه‌ریزی‌ها این فیلم بلند انیمیشن محرم و صفر روی پرده سینماها می‌رود.

انیمیشن سینمایی «ناسور» بر اساس منابع معتبری از جمله «نفس المهموم» تألیف شیخ عباس قمی و کتاب های «لهوف» و «آه» نوشته شده است. تولید انیمیشن سینمایی «ناسور» اوایل سال ۱۳۹۳ آغاز شد و اوایل بهمن ماه سال ۱۳۹۴ پایان یافت.

«ناسور» راوی جراحتی است که از شهادت مظلومانه امام حسین (ع) و یاران ایشان در دل همه آزادی خواهان جهان ایجاد شده است.

کد مطلب 3762829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها