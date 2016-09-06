به گزارش خبرنگار مهر، یکی از تیزرهای انیمیشن سینمایی «ناسور» به کارگردانی کیانوش دالوند و تهیه‌کنندگی داریوش دالوند و محمدحسین قاسمی رونمایی شد.

یکی ازنکات قابل توجه این تیزر استفاده از قطعه ای از محسن چاوشی به نام «غدیر خون» است. این قطعه یکی از قطعات آلبوم «سلام آقا» ویژه ماه محرم است.

طبق آخرین برنامه‌ریزی‌ها این فیلم بلند انیمیشن محرم و صفر روی پرده سینماها می‌رود.

انیمیشن سینمایی «ناسور» بر اساس منابع معتبری از جمله «نفس المهموم» تألیف شیخ عباس قمی و کتاب های «لهوف» و «آه» نوشته شده است. تولید انیمیشن سینمایی «ناسور» اوایل سال ۱۳۹۳ آغاز شد و اوایل بهمن ماه سال ۱۳۹۴ پایان یافت.

«ناسور» راوی جراحتی است که از شهادت مظلومانه امام حسین (ع) و یاران ایشان در دل همه آزادی خواهان جهان ایجاد شده است.