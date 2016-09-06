کارگاه آموزشی خبرنگاری در جنگ و بحران در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی خبرنگاری در جنگ و بحران امروز سه شنبه با حضور حسن شمشادی خبرنگار صداوسیما جمهوری اسلامی ایران، جمعی از خبرنگاران و مسئولان روابط عمومی تعدادی از دستگاه های اجرایی استان کردستان در سالن پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد.

حسن شمشادی در این کارگاه آموزشی به بیان انوع بحران از نظردخالت مستقیم و غیرمستقیم انسان پرداخت وگفت: بحران به دو نوع طبیعی وغیر طبیعی تقسیم می شود که آتش سوزی، سیل، زلزله، طوفان و آتش فشان جزو بحران های طبیعی است که انسان درایجاد آن دخالت مستقیم ندارد.

وی به بحران های غیرطبیعی یا انسانی اشاره کرد و اظهارداشت: بحران های سیاسی شامل جنگ، اعتصاب وغیره، بحران اقتصادی شامل فساد مالی بزرگ، فیش های نجومی، بحران های منطقه ای و بین المللی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی هم جزو بحران های غیرطبیعی محسوب می شوند.

به گفته وی محدود بودن به یک دوره خاص، ناکارآمدی قوانین و هنجارهای معمولی، افزایش نیازمردم به اطلاعات و اخبار، لزوم تصمیم گیری سریع، کاهش نسبی کنترل، محدودیت زمانی برای واکنش به آنها، ممکن نبودن پیش بینی دقیق پیادمدها از ویژگی های مشترک بحران ها است.

وی با بیان اینکه رسانه ابزار مدیریت بحران است، بیان کرد: رسانه می تواند بحران را مدیریت کرده و اقدام به برجسته کردن یا کوچک جلوه دادن آن کند.

شمشمادی کارکردهای رسانه در بحران را شامل تقویت همبستگی و وفاق ملی، جلب کمک های مردمی، مشارکت در حل بحران، کارکرد پیشگیرانه و آموزشی، توجیه و پذیرش بحران و انکار یا تشدید بحران ذکر کرد.

وی ادامه داد: عوامل موثر در رسانه ها در مدیریت بحران هم شامل حرفه ای گری، نوع نظام رسانه ای حاکم، پایگاه ایدئولوژی و خط سیاسی، استقلال یا وابستگی به حاکمیت، سابقه بحران، نوع بحران، نوع عملکرد رقبا، نوع رسانه و نوع رویکرد، استراتژی و جهت گیری رسانه است.