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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴

کشف گور دسته جمعی در فلوجه با ۵۵۰ جنازه

کشف گور دسته جمعی در فلوجه با ۵۵۰ جنازه

نیروهای امنیتی عراق یک گور دسته جمعی متعلق به عناصر تروریستی داعش در شهر فلوجه عراق کشف کردند که ۵۵۰ جنازه در آن مدفون شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای امنیتی عراق یک گور دسته جمعی حاوی اجساد تروریست های به هلاکت رسیده را در شهر فلوجه کشف کردند.

۵۵۰ جنازه عناصر تروریستی داعش در این گور دسته جمعی مدفون و اسامی این عناصر تکفیری نیز بر روی قبرهایشان ثبت شده بود.

در همین راستا «جلیل عبدالرضا» از مسئولان امنیتی عراق گفت: در میان اجساد داعشی، عناصری با تابعیت عربی وخارجی وجود داشت. ما در حال خنثی کردن بمب ها هستیم و روز ۱۵ سپتامبر این شهر برای بازگشتن ساکنان خود به منازلشان آماده خواهد بود.

گفتنی است گروه تکفیری داعش پس از حملات سنگین نیروهای امنیتی عراق و هلاکت عناصرش در فلوجه، به سرعت جنازه های آنها را دفن می کرد تا مانع از تضعیف روحیه تروریست های این گروه شود.

کد مطلب 3762832

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