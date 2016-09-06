به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا توکلی پیش از ظهر سه شنبه در همایش متعاملین و فعالان بخش مسکن استان با اشاره به رکود مسکن در سال‌های اخیر، اظهار کرد: برای خروج از این رکود هر دستگاهی جایگاه خود را دارد و باید در چارچوب قوانین عمل کند.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری برای رونق ساخت‌وساز مشوق‌های ویژه در نظر بگیرد، بیان کرد: بانک مسکن نیز با تسهیلات و راه و شهرسازی با واگذاری زمین در مکان مناسب و با نرخ پایین می‌توانند در این حوزه وارد شوند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی ادامه داد: انبوه‌سازان نیز می‌توانند با مدیریت ساخت‌وساز و تغییر روش ساخت هزینه‌ها را کاهش داده و به رونق مسکن کمک کنند.

توکلی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی یک ساختار تشکیلاتی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی است، عنوان داشت: حق‌الزحمه این سازمان در تمامی کشور مشخص است اما در خراسان جنوبی این سازمان حق‌الزحمه را تا ۲۵ درصد برای عموم ساخت‌وسازها کاهش داده است.

رکود بازار مسکن هیچ ارتباطی با هزینه‌های نظام مهندسی ندارد

وی اضافه کرد: همچنین برای کمک به رونق ساخت‌وساز در بافت فرسوده علاوه بر این ۲۵ درصد، خدمات مهندسی را ۴۰ درصد کاهش داده‌ایم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه این تخفیف‌ها در چارچوب قانون و بدون هیچ الزام و اجباری بوده است، افزود: باز هم در چارچوب سیاست‌های دولت و خروج از رکود مسکن آماده همکاری بیشتر هستیم.

توکلی با اشاره به اینکه میانگین درآمد مهندسین استان از محل خدمات مهندسی ماهیانه حدود ۴۰۰ هزار تومان در سال گذشته بوده است، بیان کرد: این در حالی است که اگر مهندسی پایان کار یک ساختمان را صادر کند تا آخر عمر باید پاسخگو باشد.

وی با تاکید بر اینکه رکود موجود در بازار مسکن هیچ ارتباطی با هزینه‌های نظام مهندسی و شهرداری ندارد، عنوان داشت: حتی اگر این هزینه‌ها را به صفر برسانیم باز هم علاقه‌ای برای ساخت‌وساز نیست.