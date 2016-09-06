۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۱۱

باز هم عطر شهادت پیچید؛

دزفول پنجمین شهید مدافع حرم خود را تقدیم کرد 

دزفول ـ فرمانده سپاه ناحیه دزفول گفت: «عادل سعد» فرمانده و رزمنده بسیجی شهر امام دزفول در دفاع از حرم حضرت زینب(س) به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سرهنگ پاسدار عبدالامیر محتشمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «عادل سعد» از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس مدت های زیادی است که در مناطق مختلف سوریه حضور داشته و به دفاع از اسلام و حرم حضرت زینب(س) مشغول بوده است.

وی افزود: سعد، در عملیات آزادسازی شهرهای شیعه نشین نبل و الزهرا به عنوان فرمانده محور حضور داشته که نهایتا در حلب به آرزوی دیرین خود مبنی بر شهادت در راه حریم اهل بیت(ع) و حرم حضرت زینب(س) دست یافت.

وی افزود: به محض ورود پیکر مطهر این شهید بزرگوار به شهرستان دزفول برنامه های استقبال، تشییع و تدفین به اطلاع عموم مردم شهیدپرور شهر دارالمومنین خواهد رسید.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول ضمن تبریک و تسلیت شهادت شهید عادل سعد به مردم دزفول ابراز امیدواری کرد: امیدوار هستم بتوانیم ادامه دهنده راه شهدا باشیم و از اهداف آنان پاسداری کنیم.

به گزارش مهر، عادل سعد این شهید مدافع حرم برادرزاده مرحوم حجت الاسلام شیخ طعیمه سعد امام جمعه اسبق شهرستان دزفول و چهارمین شهید خاندان سعد است.

پیش از این، امیرعلی هیودی، سید مجتبی ابوالقاسمی، علیرضا حاجیوند قیاسی و محمد زلقی چهار شهید مدافع حرم شهرستان دزفول بوده که در دفاع از حرم حضرت زینب(س) به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند.

کد مطلب 3762835

