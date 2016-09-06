  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

برگزاری رزمایش بمب‌گذاری سی وسه پل برای سنجش یگان‌های انتظامی

برگزاری رزمایش بمب‌گذاری سی وسه پل برای سنجش یگان‌های انتظامی

اصفهان – فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: رزمایش بمب‌گذاری سی و سه پل برای سنجش توان یگان‌های انتظامی اصفهان برگزار شد.

سردار عبدالرضا آقاخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رزمایش بمب گذاری ظهر امروز در سی و سه پل اصفهان اظهار داشت: این رزمایش به منظور سنجش توانایی و ظرفیت‌های موجود در یگان نیروی انتظامی اصفهان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در طول سال چندین رزمایش در مناطق مختلف شهر و استان اصفهان برگزار می‌شود، افزود: امروز نیز به تشخیص کارشناسان رزمایش بمب گذاری در سی و سه پل برگزار شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به نمره قبولی یگان‌های انتظامی استان اصفهان در رزمایش بمب‌گذاری امروز ابراز داشت: در آینده نیز چنین رزمایش‌هایی را در نقاط مختلف برگزار خواهیم کرد.

کد مطلب 3762845

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها