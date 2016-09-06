سردار عبدالرضا آقاخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رزمایش بمب گذاری ظهر امروز در سی و سه پل اصفهان اظهار داشت: این رزمایش به منظور سنجش توانایی و ظرفیت‌های موجود در یگان نیروی انتظامی اصفهان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در طول سال چندین رزمایش در مناطق مختلف شهر و استان اصفهان برگزار می‌شود، افزود: امروز نیز به تشخیص کارشناسان رزمایش بمب گذاری در سی و سه پل برگزار شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به نمره قبولی یگان‌های انتظامی استان اصفهان در رزمایش بمب‌گذاری امروز ابراز داشت: در آینده نیز چنین رزمایش‌هایی را در نقاط مختلف برگزار خواهیم کرد.