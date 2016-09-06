لزوم ورود جدی دستگاه قضایی به تبلیغات منفی علیه رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بانک در حاشیه بازدید از کشتی سازی اروندان ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، به موضع نهاد ریاست جمهوری در زمینه توهین هایی که به ریاست جمهوری و دولت انجام شده است، اشاره کرد و افزود: دولت در موارد بسیاری از جانب برخی منتقدان مواجه است که برخی از این انتقادات مناسب، دقیق و حساب شده اما بخش زیادی از آن نیز جوسازی و فضا سازی است.

وی اظهار کرد: متاسفانه باید اذعان کنیم که جسارت برخی از افراد در اتهامات به نحوه زیادی به شخص دوم مملکت در حال انجام است و انتظار جدی اینست که دستگاه قضایی وارد این مبحث شود.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: همانطور که مشاهده کردید در بحث واگذاری واحدهای مسکونی توسط شهرداری به یک باره کل دستگاه قضایی برای اینکه اتهامی به فردی وارد نشود اقدام عاجل کرد اما ما نمی بینیم که در موضوع توهین ها و تبلیغات بسیار منفی که توسط اشخاص و برخی دستگاهها و نهادها نسبت به دولت و رئیس جمهور صورت می گیرد، برخورد مناسب و یکسانی توسط دستگاه قضایی انجام شود.

بانک با ابراز امیدواری از اینکه توجه ویژه دستگاه قضایی در این خصوص جلب شود، گفت: خوشبختانه دولت و در راس آن آقای روحانی دارای ظرفیت کامل و بالایی هستند و نیازی به ایجاد شرایط سخت، جوسازیهای نامناسب و ناآرام در جامعه نیست، دولت از همه این تهمت ها، اتهامات و فضاسازیها عبور می کند.

وی در پایان افزود: البته و به طور حتم رها کردن این موضوعات توسط بخشهای ذیربط نیز مناسب نیست زیرا نهادها، ارگانها و سازمانها همه به صورت ملی حرکت می کنند و نیاز است تا به صورت یکسان و واحد توسط بخشهای ذیربط برخورد مناسب با توهین کنندگان انجام شود دهند.