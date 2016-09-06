ایران الگوی کشورهای اوپک است/با حمایت ایران دبیرکل اوپک شدم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد بارکیندو امروز پس از دیدار با وزیر نفت ایران در جمع خبرنگاران، در تشریح محورهای گفتگوهای دوجانبه با مقامات ایران گفت: پس از سفر به قطر برای دیدار با «محمد بن صالح الساده» رئیس دوره‌ای اوپک، ایران را به عنوان نخستین مقصد سفرهای خود به کشورهای عضو این سازمان درنظر گرفتم.

دبیرکل اوپک با اعلام اینکه حمایت ایران از انتخاب من به این مقام، نقش تاریخی این کشور به عنوان بنیانگذار اوپک و همچنین رایزنی با مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره شرایط بازار نفت برای ما ارزشمند است، تصریح کرد: وزیر نفت ایران برای دستیابی به اجماع در انتخاب دبیرکل اوپک و متقاعد کردن دیگر کشورهای عضو، تلاشی فراتر از انتظار داشت.

این مقام نیجریه‌ای اوپک همچنین با تمجید از دستاورهای صنعت نفت ایران، به ویژه خدمات به مردم در قالب گسترش شبکه داخلی توزیع گاز و پیشتازی ایران در صنعت پتروشیمی، اظهار داشت: شاید برای ناظران خارجی مشهود نباشد، اما ایران عملکرد خوبی در این حوزه دارد و می‌تواند برای دیگر کشورهای عضو اوپک الگو باشد.

دبیرکل اوپک درباره نشست احتمالی اعضای این سازمان در حاشیه اجلاس سپتامبر مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر، بیان کرد: این رویداد پیرو تصمیم وزیران نفت و انرژی اوپک در نشست ماه ژوئن این سازمان برگزار می‌شود و نسبت به موفقیت این نشست، امیدواریم.

به گزارش مهر، نشست غیر رسمی کشورهای عضو و غیر عضو اوپک ۲۶ تا ۲۸ سپتامبر (پنجم تا هفتم مهر) در حاشیه نشست مجمع بین‌المللی انرژی (IEF) به میزبانی الجزایر برگزار می‌شود.