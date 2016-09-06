به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شکیبا شاعر طنزپرداز و مجری تلویزیون با حضور در برنامه تلویزیونی کتاب باز درباره هنر شعر گفت: شعر شناسنامه مردم ماست. شاید در هیچ یک از هنرها به پای کشورهای دیگر نرسیم هرچند که اسم های بزرگی در هنرهای گوناگون داریم اما در شعر همیشه توانسته ایم حرف آخر را بزنیم. همه می گویند حرف اول، اما نه ما حرف آخر را می زنیم و بالاتر از ما کسی نتوانسته در شعر حرفی بزند.

وی افزود: روزگاری که سبک خراسانی رواج بیشتری داشت، شعر در کشور ما مخصوص دربار بود. بعد شعر بیشتر در میان عرفا و خانقاه ها جریان پیدا می کند اما از یک جایی به بعد شعر به همه مردم تعلق پیدا می کند و سر سفره مردم می‌آید. قهوه‌خانه‌ها محل برپایی شب شعر می شود و شعرای بزرگ هم حضور دارند؛ مثلا در اصفهان به یک قهوه خانه می‌روی و صائب تبریزی در آنجا حضور دارد و شعر می خواند.

این شاعر با اشاره به پیشینه مردم جامعه از شعر گفت: در قهوه خانه برای پدران و اجداد ما که شاید سواد کافی نداشتند، کتاب خوانده می شد. یک نمایش یک نفره اجرا می شد و مردم ما با شاهنامه آشنا می شدند و تاریخ را به زبان شعر می شنیدند و علاوه بر این پرده خوان ها و نقال ها همگی با زبان شعر سخن سرایی می کردند. لذا شعر با زندگی ما آمیخته شد. این نظم کلمات و وزن و قافیه در ذهن ما و اجداد ما ماندگارتر می شود و به همین جهت شعر برای ما بسیار شریف است.

شکیبا در ارتباط با کتاب باز بودن خود گفت: من مانند تمام هم نسلان خودم با رمان های عامه پسند و ساده کتاب خوان شدم. نترسیم اگر بچه های ما خواستند کتاب های ساده و عامه پسند بخوانند؛ بگذاریم با این کتاب ها لذت مطالعه را احساس کنند؛ بعدها فرصت انتخاب های بهتر را خواهند داشت.

وی در پایان سخنانش گفت: بوی کاغذ و چسب و مرکب کتاب را با هیچ چیز نمی توانم عوض کنم. یک بار که عطر کتاب را حس کنید، دیگر نمی‌توانید از آن بگذرید. تمام آدم‌های خوب و حتی بد این دنیا گفته اند کتاب بخوانید و هرگز کسی توصیه به نخواندن کتاب نکرده است. پس کتاب بخوانیم.