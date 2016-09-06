  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت برگزار شد

اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت برگزار شد

اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت باهدف ایجادوحدت رویه وانسجام بیشتر بین ناشران قرآنی در شهرتهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت شهرتهران روز گذشته ۱۵ شهریورماه درمحل بنیادقرآن جمهوری اسلامی باحضوردبیرکل آن حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حسین زاده وفعالان امورنشرقرآنی از جمله انتشارات اسلام، انتشارات فیض کاشانی،  انتشارات کاشف، انتشارات کاتبان وحی، انتشارات پیام عدالت و ...... تشکیل شد.

این انجمن باهدف پرکردن این خلاء درجامعه فرهنگی- دینی و  ضرورت آن وایجادوحدت رویه وانسجام بیشتر بین ناشران قرآنی در شهرتهران، شناخت ظرفیت هاوحل معضلات این حوزه  تشکیل شده است.

همچنین دراین جلسه ضمن بررسی وتصویب اساسنامه ؛ اعضای هیات مدیره ۵ نفرو علی البدل و بازرسان اصلی وعلی البدل بارای اکثریت حاضرین ؛ درجلسه تعیین شدند.

کد مطلب 3762856
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها