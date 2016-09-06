اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیات موسس انجمن ناشران قرآن وعترت شهرتهران روز گذشته ۱۵ شهریورماه درمحل بنیادقرآن جمهوری اسلامی باحضوردبیرکل آن حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حسین زاده وفعالان امورنشرقرآنی از جمله انتشارات اسلام، انتشارات فیض کاشانی، انتشارات کاشف، انتشارات کاتبان وحی، انتشارات پیام عدالت و ...... تشکیل شد.

این انجمن باهدف پرکردن این خلاء درجامعه فرهنگی- دینی و ضرورت آن وایجادوحدت رویه وانسجام بیشتر بین ناشران قرآنی در شهرتهران، شناخت ظرفیت هاوحل معضلات این حوزه تشکیل شده است.

همچنین دراین جلسه ضمن بررسی وتصویب اساسنامه ؛ اعضای هیات مدیره ۵ نفرو علی البدل و بازرسان اصلی وعلی البدل بارای اکثریت حاضرین ؛ درجلسه تعیین شدند.